به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دست هایت کو مم حسن» تولید واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر توانست نظر مخاطبان بین المللی را به عنوان نماینده ایران برای شرکت در جشنواره تئاتر کشور روسیه کسب کند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: نمایش " دست‌هایت کو مم حسن" به کارگردانی رضا کرمی زاده و نویسندگی رضا گشتاسب با اجرای خوب خود در سی و هشتمین جشنواره بین المللی فجر توانست نظر مخاطبان را به خود جلب کرده و رأی حضور در جشنواره تئاتر روسیه را که قراراست ۱۶ می در شهر کازان برگزار شود، به دست آورد.

شریف اسلامی با اشاره به اینکه متن این نمایش توسط کارگردان مطرح آذربایجانی اجرا خواهد شد، افزود: نمایش «دست هایت کو مم حسن» در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه درتا لار مولوی در دو سانس اجرا شد.

وی افزود: این کار توانست پذیرش هیئت انتخاب فستیوال تاتارستان را کسب کند و به عنوان نماینده ایران ۱۶ می در جشنواره تئاتر روسیه در شهر کازان به اجرا بپردازد.

اسلامی با اشاره به عوامل اجرایی این نمایش اظهار داشت: اکبر آئین، نازنین نادر پور، مهرداد علی پور و پوریا نیک اقبالیان بازیگران و همچنین رضا کرمی زاده طراحی صحنه، حسین اصیلی موسیقی، حمید جوکار طراحی نور، عنایت صالح طراحی لباس و اسحاق آقایی به عنوان عکاس در این نمایش همکاری دارند.

وی یاد آور شد: این نمایش در بیست و دومین جشنواره تئاتر فتح که آبان ماه در خرمشهر برگزار شد، توانست ۹ جایزه را در بخش‌های مختلف کسب و به عنوان برترین نمایش جشنواره انتخاب شود.