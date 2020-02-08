به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال اسدآباد با حضور مسعود سلطانی فر و همزمان با ایام دهه فجر افتتاح شد.

این زمین به مساحت یک هزار و ۸ متر مربع با اعتباری افزون بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در سال ۹۷ کلنگ زنی شده و در دهه فجر سال ۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفت.

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهرستان اسد آباد به ابعاد ۲۴ در ۴۲ ساخته شده و مورد استفاده نوجوانان و جوانان قرار خواهد گرفت.

همچنین سالن ورزشی شهدای روستای سمین با حضور وزیر ورزش و جوانان مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه که از سال ۹۰ به وسعت ۹۶۹ متر مربع و با اعتبار ۰ ۱ ده میلیارد ریال کلنگ زنی شده بود در دهه فجر سال ۹۸ به بهره برداری رسید.

سالن ورزشی چند منظوره این روستا به ابعاد ۲۰ در ۳۶ به منظور انجام ورزش‌های توپی ساخته شده و امکاناتی شامل رختکن، سرویس بهداشتی و اتاق مدیریت را داراست.