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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۱۶

پویش «رهایی یک پدر» در یزد آغاز شد

پویش «رهایی یک پدر» در یزد آغاز شد

یزد ـ جمعی از هنرمندان یزدی با آغاز پویش «رهایی یک پدر» اقدام به آزادی یک محکوم مالی غیرعمد در یزد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان یزد، به همت مؤسسه خانه صلح و اندیشه استان یزد و با همکاری ستاد دیه استان، پویش رهایی یک پدر برای آزادی یک محکوم مالی در حال اجرا است.

در این پویش هنرمند مطرح و طناز یزدی مهدی صفوی زاده با همراهی امیر شیخ علیشاهی با راه اندازی گروهی تحت عنوان یاوران نجات و دعوت از عموم مردم، خیرین و هنرمندان برای آزادی این پدر با جمع آوری کمک‌های مردمی اقدام به آزادی این محکوم مالی کرده‌اند.

این محکوم مالی به شغل چوبداری مشغول بوده و به دلیل اتفاقات طبیعی دام‌های او تلف شدند و به دلیل بدهی مالی و عدم توان مالی برای پرداخت بدهی در زندان تحمل حبس می‌کند.

برای آزادی این چوبدار مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال نیاز بوده که مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال توسط کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان از شکات گذشت رضایتمندانه اخذ شده و مبلغ یک میلیارد ریال از سوی ستاد دیه استان تأمین شده و بقیه این مبلغ نیز در قالب پویش رهایی یک پدر در حال جمع آوری است.

کد مطلب 4847695

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