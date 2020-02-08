پویش «رهایی یک پدر» در یزد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان یزد، به همت مؤسسه خانه صلح و اندیشه استان یزد و با همکاری ستاد دیه استان، پویش رهایی یک پدر برای آزادی یک محکوم مالی در حال اجرا است.

در این پویش هنرمند مطرح و طناز یزدی مهدی صفوی زاده با همراهی امیر شیخ علیشاهی با راه اندازی گروهی تحت عنوان یاوران نجات و دعوت از عموم مردم، خیرین و هنرمندان برای آزادی این پدر با جمع آوری کمک‌های مردمی اقدام به آزادی این محکوم مالی کرده‌اند.

این محکوم مالی به شغل چوبداری مشغول بوده و به دلیل اتفاقات طبیعی دام‌های او تلف شدند و به دلیل بدهی مالی و عدم توان مالی برای پرداخت بدهی در زندان تحمل حبس می‌کند.

برای آزادی این چوبدار مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال نیاز بوده که مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال توسط کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان از شکات گذشت رضایتمندانه اخذ شده و مبلغ یک میلیارد ریال از سوی ستاد دیه استان تأمین شده و بقیه این مبلغ نیز در قالب پویش رهایی یک پدر در حال جمع آوری است.