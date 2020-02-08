۲۷۰۰ انشعاب غیر مجاز برق در استان زنجان جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نثار ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق در استان زنجان، گفت: طی سال جاری بیش از دو هزار و ۷۰۰ انشعاب غیر مجاز برق در استان شناسایی و جمع آوری شده است.

وی اظهار کرد: ۴۰۰ تا ۴۵۰ انشعاب غیر مجاز برق در استان به نتیجه رسیده است و این شرکت جلوی انشعاب غیر مجاز برق را می‌گیرد.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، گفت: در راستای مقابله با معضل برق‌های غیر مجاز و تجاوز به حرائم و تاسیسات بیشترین انشعاب‌های غیر مجاز در مناطق روستایی و شهرک‌های اقماری انجام می‌گیرد.

نثار با بیان اینکه رسانه‌ها باید نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص استفاده از برق غیر مجاز در استان زنجان فرهنگ سازی لازم را داشته باشند، افزود: یکی از مولفه‌های مهم تلفات انرژی برق موضوع انشعابات غیر مجاز برق است.

وی ابراز کرد: سالانه تعداد زیادی انشعاب غیرمجاز برق در مناطق مختلف استان زنجان جمع‌آوری می‌شود و این برق غیر مجاز معضل اساسی شبکه‌های توزیع برق می‌باشد.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با بیان اینکه بیش از ۴۵۵ هزار مشترک برق در استان زنجان وجود دارد، گفت: در مجموع ۱۱ روش پرداخت برای قبوض الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

نثار افزود: شرکت توزیع برق با اپراتورهای تلفن همراه قرار داد بسته و هزینه ارسال پیامک بر عهده شرکت توزیع برق است.

وی تصریح کرد: با حذف قبوض برق، ارسال صورت‌حساب حذف نمی‌شود و سالانه در استان زنجان بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قبض صادر می‌شود.