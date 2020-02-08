به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه ۱۳۹۸ مصادف است با پنجاهمین سال آغاز درس ولایت فقیه توسط امام خمینی (ره) در نجف اشرف. ایشان در سال ۱۳۴۸ بحث ولایت فقیه را در درس خارج خود مطرح کردند و همان زمان این بحث به صورت جزوه و کتاب منتشر شد.

اکنون پس از گذشت پنجاه سال از تدریس این بحث و گذشت ۴۰ سال از تثبیت ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحقق عینی نظریه ولایت فقیه و چهل سال رهبری و اداره نظام جمهوری اسلامی توسط امام و رهبری در قالب ولایت فقیه، سوالات و چالشهای مختلفی در باب این نظریه و کارآمدی آن در عرصه عمل پدید آمده است. این سوالات و چالش‌ها نیازمند بررسی عالمانه و محققانه است.

بر همین اساس گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه امام خمینی; با همکاری مؤسسه ولاء منتظر (عج) سوالات و چالش‌های موجود و ارائه پاسخ توسط متخصصین و صاحب نظران این عرصه است.

در این دوره که ویژه طلاب و دانشجویان و فعالات فرهنگی خواهر و برادر به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، علامه مصباح یزدی، آیت الله محسن اراکی، آیت الله کعبی، حجت الاسلام طائب، حجت الاسلام رحیمیان، حجت الاسلام ایزدهی، حجت الاسلام باقرزاده، حسن عباسی، موسی حقانی، حسین اکبری تدریس می‌کنند.

سرفصل‌های دوره عبارت است از:

نقش ولایت فقیه در حل بحران‌های منطقه‌ای

ولایت فقیه و بیانیه گام دوم

رابطه اختیارات رهبری با اختیارات قوای سه گانه

نوآوری‌های امام در بحث ولایت فقیه

حکمرانی سیاسی فقیه در دیدگاه فقهای شیعه

نقش ولایت فقیه در حل بحران‌های داخلی

شرایط تاریخی طرح بحث ولایت فقیه توسط امام خمینی (ره)

نوآوری‌های امام و رهبری در مدیریت با نگاه استراتژیک

مهلت ثبت نام تا ۲۰ بهمن ماه است. زمان برگزاری دوره از ۲۴ بهمن ماه تا ۲۲ اسفندماه روزهای پنج شنبه خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی ولاء منتظر مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۲۴۰۱۸۰۵ تماس حاصل کنند.