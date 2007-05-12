مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که نمره کسب شده آنها در این دوره از آزمون 150 تا 600 است، می توانند حداکثر تا یکصد رشته محل را بر اساس سهمیه، رتبه و علاقمندی خود انتخاب کنند.

داوطلبان باید فرم انتخاب رشته را تا پایان وقت اداری امروز پس از تکمیل به دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ محل‌ توزیع‌ کارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ تحویل‌ دهند و پشت‌ کارنامه‌ خود را ممهور به‌ مهر دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مربوط‌ کنند.

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در 28 حوزه امتحانی با حضور 15 هزار و 760 داوطلب سوم اسفند ماه سال 85 برگزار شد.

در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 8 هزار و 851 داوطلب در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته شناخته شده اند.