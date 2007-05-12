۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

وزارت بهداشت اعلام کرد :

مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی پایان یافت

داوطلبانی که در سی و چهارمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی حد نصاب لازم را برای انتخاب رشته کسب کرده اند تا پایان وقت اداری امروز 22 اردیبهشت ماه فرصت دارند که رشته های مورد علاقه خود را انتخاب کرده و فرم انتخاب رشته را به دانشگاه محل آزمون تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که نمره کسب شده آنها در این دوره از آزمون 150 تا 600 است، می توانند حداکثر تا یکصد رشته محل را بر اساس سهمیه، رتبه و علاقمندی خود انتخاب کنند.

داوطلبان باید فرم انتخاب رشته را تا پایان وقت اداری امروز پس از تکمیل به دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ محل‌ توزیع‌ کارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ تحویل‌ دهند و پشت‌ کارنامه‌ خود را ممهور به‌ مهر دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مربوط‌ کنند.

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در 28 حوزه امتحانی با حضور 15 هزار و 760 داوطلب سوم اسفند ماه سال 85 برگزار شد. 

در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 8 هزار و 851 داوطلب در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته شناخته شده اند.

