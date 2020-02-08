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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۲۵

لیگ دسته اول؛

سقوط آزاد فجر سپاسی و فاصله ۱۱ امتیازی از صدر جدول

سقوط آزاد فجر سپاسی و فاصله ۱۱ امتیازی از صدر جدول

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ششمین شکست فصل خود را در این فصل پذیرفت تا سقوط این تیم همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز که در فصل جاری لیگ دسته اول آغاز خوبی داشت و از این تیم با عنوان مدعی صعود به لیگ برتر یاد می‌شد، با آغاز نیم فصل دوم از شرایط مطلوب فاصله گرفت و روی نوار ناکامی قدم برداشت.

شیرازی‌ها نیم فصل دوم را با پیروزی ۳ بر صفر مقابل سپیدرود آغاز کردند اما این اولین و آخرین پیروزی آنها در نیم فصل دوم بود.

سپاسی در هفته هجدهم در خانه مقابل آلومینیوم اراک با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، در هفته نوزدهم مقابل تیم انتهای جدولی شهرداری تبریز با یک گل مغلوب شد، در هفته بیستم مقابل استقلال خوزستان بدون گل متوقف شد، در هفته بیست و یکم با ۲ گل مقابل ملوان شکست خورد، در هفته بیست و دوم در دربی شیراز بدون گل مقابل قشقایی متوقف شد و در هفته بیست سوم سنگین‌ترین شکست فصل را مقابل آرمان گهر تقبل کرد و با ۴ گل تسلیم شد.

فجر سپاسی در هفته بیست و سوم با ۳۵ امتیاز در رده هشتم قرار دارد و حالا فاصله آنها با صدر جدول به ۱۱ امتیاز افزایش یافته است. این فاصله آنقدر زیاد هست که جبران آن تا پایان فصل قدری بعید به نظر برسد.

کد مطلب 4847771

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