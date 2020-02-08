سقوط آزاد فجر سپاسی و فاصله ۱۱ امتیازی از صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز که در فصل جاری لیگ دسته اول آغاز خوبی داشت و از این تیم با عنوان مدعی صعود به لیگ برتر یاد می‌شد، با آغاز نیم فصل دوم از شرایط مطلوب فاصله گرفت و روی نوار ناکامی قدم برداشت.

شیرازی‌ها نیم فصل دوم را با پیروزی ۳ بر صفر مقابل سپیدرود آغاز کردند اما این اولین و آخرین پیروزی آنها در نیم فصل دوم بود.

سپاسی در هفته هجدهم در خانه مقابل آلومینیوم اراک با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، در هفته نوزدهم مقابل تیم انتهای جدولی شهرداری تبریز با یک گل مغلوب شد، در هفته بیستم مقابل استقلال خوزستان بدون گل متوقف شد، در هفته بیست و یکم با ۲ گل مقابل ملوان شکست خورد، در هفته بیست و دوم در دربی شیراز بدون گل مقابل قشقایی متوقف شد و در هفته بیست سوم سنگین‌ترین شکست فصل را مقابل آرمان گهر تقبل کرد و با ۴ گل تسلیم شد.

فجر سپاسی در هفته بیست و سوم با ۳۵ امتیاز در رده هشتم قرار دارد و حالا فاصله آنها با صدر جدول به ۱۱ امتیاز افزایش یافته است. این فاصله آنقدر زیاد هست که جبران آن تا پایان فصل قدری بعید به نظر برسد.