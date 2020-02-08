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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵

فرماندار رباط کریم خبر داد؛

رشد ۳ برابری افتتاح طرح‌های عمرانی رباط کریم نسبت به سال گذشته

رشد ۳ برابری افتتاح طرح‌های عمرانی رباط کریم نسبت به سال گذشته

رباط کریم- فرماندار رباط کریم از رشد ۳ برابری افتتاح طرح‌های عمرانی رباط کریم نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی عصر شنبه در آئین افتتاح ۸۳ پروژه عمرانی رباط کریم که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: رباط کریم قلب تپنده صنعت استان تهران است.

ساداتی با اشاره به اینکه علیرغم همه کمبودها در منابع بودجه‌ای امسال شاهد اجرای طرح‌های خوبی در شهرستان رباط کریم بوده ایم افزود: وحدت و همدلی بین مسئولین رباط کریم در حد اعلی وجود دارد و این حجم از افتتاح طرح‌ها بیانگر همین امر است.

فرماندار رباط کریم گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ستاد تسهیل استان تهران را در شهرستان رباط کریم تشکیل دادیم و مشکلات صنایع این شهرستان را حل خواهیم کرد.

وی در ادامه از رشد ۳ برابری افتتاح طرح‌های عمرانی شهرستان رباط کریم در مقایسه با دهه فجر سال گذشته خبر داد و عنوان داشت: طرح‌های مبلمان شهری با جدیت تمام در رباط کریم عملیاتی و اجرا خواهد شد.



 

کد مطلب 4847780

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