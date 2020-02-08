به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی عصر شنبه در آئین افتتاح ۸۳ پروژه عمرانی رباط کریم که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: رباط کریم قلب تپنده صنعت استان تهران است.

ساداتی با اشاره به اینکه علیرغم همه کمبودها در منابع بودجه‌ای امسال شاهد اجرای طرح‌های خوبی در شهرستان رباط کریم بوده ایم افزود: وحدت و همدلی بین مسئولین رباط کریم در حد اعلی وجود دارد و این حجم از افتتاح طرح‌ها بیانگر همین امر است.

فرماندار رباط کریم گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ستاد تسهیل استان تهران را در شهرستان رباط کریم تشکیل دادیم و مشکلات صنایع این شهرستان را حل خواهیم کرد.



وی در ادامه از رشد ۳ برابری افتتاح طرح‌های عمرانی شهرستان رباط کریم در مقایسه با دهه فجر سال گذشته خبر داد و عنوان داشت: طرح‌های مبلمان شهری با جدیت تمام در رباط کریم عملیاتی و اجرا خواهد شد.







