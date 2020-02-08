به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، همزمان با تشدید مبارزه ارتش سوریه با تروریست‌های مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی در شمال این کشور، وزارت دفاع ترکیه امروز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در صورت حمله احتمالی به پُست های نظارتی ترکیه در ادلب پاسخ محکمی را در چارچوب دفاع مشروع (!) از خود، خواهند داد.

در ادامه این بیانیه و بی اشاره به اینکه نیروهای ترکیه با نقض منشور ملل متحد به خاک سوریه تجاوز کرده اند، ادعا شده است که پُست های نظارتی ترکیه به فعالیت‌هایشان ادامه داده و توانایی محافظت از خود با سلاح‌های جنگی، ابزار و تجهیزات لازم را دارا هستند!

گفتنی است، اسپوتنیک ساعاتی پیش اعلام کرد که منابع وابسته به مخالفان سوری گفته اند نیروهای ترکیه طی ساعات گذشته مواضع خود را در حومه تل ابیض در حومه شمالی الرقه تخلیه کرده اند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ترکیه‌ای از اطراف تل ابیض، شرکراک، باجلیه، خرب رز و کورمازا عقب نشینی کرده اند اما تاکنون علت این عقب نشینی مشخص نشده است.

همزمان فراس شبول کارشناس نظامی و امور راهبردی به اسپوتنیک گفته است: ارتش سوریه تاکنون ۹ پست دیده بانی از ۱۲ پست دیده بانی ترکیه در منطقه ادلب، حومه حماه و حلب به محاصره درآورده و بر آن سیطره پیدا کرده است.