میز خدمت در ۷۱ دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریارپور بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان اظهارداشت: استان با ۱۶ هزار و ۴۱۱ کیلومتر مربع یک درصد مساحت کشور را تشکیل میدهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: استان دارای ۹۴۷ هزار و ۷۶۳ نفر جمعیت است.
وی تاکید کرد: اگر در بخش مدیریت تحولی رخ ندهد در سایر بخشها تحولی نخواهد بود و جریان یافتن شاخصهای اقتصادی تنها از طریق تحول اداری استان میسر میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد نیروی انسانی بخش اداری استان در سال گذشته، ۳۳ هزار و ۴۲۶ نفر بوده و تعداد نیروی انسانی بخش اداری کشور دو میلیون و ۲۷۶ هزار نفر است.
وی ادامه داد: سهم استان از نیروی کار کشور در سال گذشته، ۱.۴۶ درصد است که نرخ کاهنده تعداد کارکنان استان بیشتر از متوسط کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری دلیل این امر را اصلاحات سازمانی کشور و دلیل عمده را مهاجرت نیروی انسانی ادارات به ادارات سایر استانها دانست.
وی بیان کرد: رویکرد خوبی در زمینه استخدام در دستگاههای اجرایی استان شکل گرفته و در دو سال گذشته سه آزمون فراگیر استخدام برگزار شده که در مجموع ۶۴۷ نفر از کاهش نیروی انسانی استان را جبران میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سطح استان تحولات خوبی در سیستم اداری انجام شده و تشکیل میز خدمت در ۷۱ دستگاه اجرایی استان از این اقدامات است.
وی عنوان کرد: امسال ۹۱ دوره آموزشی برای چهار و ۳۰۱ مدیران و کارکنان تشکیل شده است.
وی بیان کرد: پژوهشهای استان به سمت پژوهشهای کاربردی و اثرگذار رفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حدود ۳۵ درصد از چارت سازمانی دستگاههای استان خالی است که موجب فشار روی مابقی نیروها است.
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