۲۳۳زندانی جرائم غیر عمداستان درسال جاری آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جمیاری ظهر شنبه در حاشیه مراسم آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد استان افزود: امروز نیز ۲۲ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی بیان داشت: ۸۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این استان نیز در سه ساله اخیر آزاد شدند.

جمیاری افزود: امروز نیز این زندانیان با بدهی یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان از زندان آزاد شدند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ نفر مرد و یک نفر نیز زن هستند که کمیته‌های صلح و سازش در زندان‌ها و ستاد دیه بیش از ۵۰ درصد این مبلغ را از طلبکاران رضایت گرفتند.

جمیاری افزود: ۵۰ درصد از پول بدهی نیز از محل اعتبارات ستاد دیه استان و کشور، سازمان زندان‌های کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه استان و تسهیلات ارزان قیمت بانکی تأمین شد.

وی اظهار داشت: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان می‌انجامد.

جمیاری افزود: دعوت از طلبکاران و شاکیان به منظور گرفتن رضایت، تخفیف بدهی یا مهلت از آنان از اقدامات و برنامه‌های مهم در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان است.

وی تشکیل کمیته‌های صلح و سازش در زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف این استان را در راستای بخشش جرایم غیر عمد مهم عنوان کرد.