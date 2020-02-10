خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بیت اله احمدی؛ تراکتور بعد از نشستن ساکت الهامی بر روی نیمکت هدایت این تیم، روزهای خوبی را سپری می‌کند، او از ۷ بازی گذشته، ۵ برد و ۲ تساوی به دست آورده، در بازی اخیر خود در سیرجان، برابر گل گهر در حالی که تا دقایق پایانی با یک گل از میزبانش عقب بود، با شلیک نهایی اکبر ایمانی، بازی را به تساوی کشاند تا یک امتیاز ارزشمند از دیار کریمان به تبریز بیاورد.

تراکتور این هفته از سایپای ابراهیم صادقی پذیرایی خواهد کرد که هفته گذشته پارس جنوبی را با تساوی متوقف کرد که تیم غیرقابل پیش بینی است، سایپایی‌ها برابر سپاهان و شهر خودرو به تساوی رسیدند و حتی با ۳ گل از سد نساجی مازندران گذشتند.

یاران ساکت الهامی با توجه به دیدار رودرروی پرسپولیس و سپاهان، این فرصت را دارند که خود را به صدر نزدیک تر کرده و یا از سپاهان پیشی بگیرند.

پرشورها نیز با رسیدن فصل به هفته‌های پایانی، به حساسیت دیدارها واقف هستند و با استقبال از بازی‌های خانگی، ورزشگاه را برای حریفان تراکتور جهنم می‌کنند.

همچنین تراکتور ۳۰ بهمن ماه نیز باید در مرحله دیگری از جام حذفی از مس کرمان پذیرایی کند تا با برد این تیم به جمع ۴ تیم نهایی بپیوندد، چرا که هوادران تراکتور آذربایجان، از این تیم کهکشانی و پر از ستاره، حداقل یک جام و صعود به لیگ قهرمان آسیا را خواستار هستند.

هواداران تراکتور صبور باشند

یک کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت این روزهای تراکتور ابراز داشت: تیم فوتبال تراکتور رفته رفته ترکیب و شخصیت تیمی خود را پیدا کرده است.

رسول صادقی با بیان حضور مؤثر ساکت الهامی در کادر فنی تراکتور افزود: بازی مالکانه و حفظ توپ در میدان، از زمانی که ساکت الهامی هدایت این تیم را بر عهده گرفته بیشتر به چشم می‌خورد.

کارشناس فوتبال آذربایجان تاکید کرد: بازیکنان تراکتور در میدان، خیلی شناور بازی می‌کنند و بالانس تیمی در پست‌ها و نقاط مختلف این تیم دیده می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه حاجی صفی در جناح چپ عملکرد بهتری دارد و نباید این بازیکن در هر بازی جابجا شود، گفت: تراکتور در ایجاد موقعیت گلزنی خوب عمل می‌کند، تنها در رساندن توپ به هدف مشکل داریم که باید برطرف شود، یک مقدار هماهنگی و تلفیق بازیکنان هم اگر بیشتر شود، شاهد نتیجه گیری بهتر تیم خواهیم بود.

وی اذعان داشت: تراکتور با فشار و تحمیل کار تاکتیکی به حریف، توپ و میدان را به خدمت گرفته است و این مساله هر هفته پررنگ‌تر می‌شود.

صادقی همچنین به ویژگی مشترک تیم‌های تراکتور و ماشین سازی اشاره و عنوان کرد: کادر فنی هر دو تیم تراکتور و ماشین سازی تبریز، بومی شده و این استراتژیک را باید به فال نیک گرفت و هم باید از این تیم‌ها حمایت کنیم تا جریانی که در فوتبال آذربایجان آغاز شده استمرار داشته باشد.

این پیشکسوت فوتبال آذربایجان از هواداران تراکتور، رسانه‌ها و خبرنگاران خواست تحمل خود را افزایش دهند، از طرفی باید تحمل کادر فنی نیز بیشتر شود، نباید به هر اتفاق داوری اعتراض کرد، کادر فنی، تحمل بازیکنان را نیز باید بالا ببرد.

کارشناس فوتبال با بیان اینکه باید به قوانین حاکم بر فوتبال احترام بگذاریم، تصریح کرد: تراکتور جزو رقیبان اصلی لیگ و مدعی قهرمانی این فصل به شمار می‌رود و با آرامش و هماهنگی بیشتر، کسب قهرمانی قطعاً از این تیم دور نخواهد بود.

بازگشت یار اسبق تراکتور به تبریز

اما تیم فوتبال سایپا از جوانان جویای نامی بهره می‌برد که اگر به آنها فرصت داده شود می‌توانند همانند دوران سرمربیگری علی دایی در این تیم که قهرمان لیگ برتر شدند، شگفتی ساز شده و خود را به فوتبال ایران معرفی کنند.

اما در دیدار پیش روی تراکتور با سایپا، نام یک چهره بیشتر به چشم می‌خورد: خالد شفیعی، او که چندین فصل حضور موفقی در تراکتور داشت، در این بازی، انگیزه مضاعفی در تیم سابق خود دارد.

مدافع باتجربه فوتبال ایران که سابقه حضور در تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن اصفهان، تراکتورسازی تبریز و سئول کره جنوبی را در کارنامه خود دارد، چند هفته پیش با نظر مسئولان باشگاه سایپا، نارنجی پوشان را در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، همراهی خواهد کرد.

غایبان بزرگ دیدار تراکتور - سایپا

مسعود شجاعی کاپیتان تراکتور در این دیدار محروم خواهد بود، شجاعی در دیدار گل‌گهر سیرجان – تراکتور با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

ویلیان میمبلا نیز دیگر غایب تراکتور مقابل سایپا به حساب می‌آید که در حال حاضر در پرو به سر می‌برد.

اما خودروسازان پایتخت که نیم فصل دوم را در شرایط خوبی آغاز کرده‌اند و در دو تقابل اخیر خود، ۴ امتیاز به دست آورده‌اند، نخستین محک جدی خود در نیم فصل دوم را هفته آینده تجربه خواهند کرد.

شاگردان ابراهیم صادقی باید با سفر به تبریز، رویارویی با شاگردان ساکت الهامی در تراکتور تبریز داشته باشند، اما صادقی برای ترکیب این دیدار یک غایب مهم دارد؛ آرمین سهرابیان مدافع ثابت و میانی تیمش که با دریافت کارت زرد برابر پارس جنوبی جم، ۴ اخطاره شد و دیدار حساس برابر تراکتور را از دست داد.

شاگردان صادقی در نیم فصل در خط دفاعی خالد شفیعی را جذب کردند و با حضور شفیعی و زوج سازی با سهرابیان، شرایط دفاعی بهتری را نسبت به نیم فصل نخست تجربه می‌کنند اما تراکتور باید از غیبت یکی از این زوج، نهایت را بهره را ببرد.

گفتنی است، در دیدار رفت این ۲ تیم، تراکتور با یک گل پیروز شد و به صدر جدول صعود کرد؛ در دقیقه ۱۰ آن بازی، تراکتور روی پرتاب احسان حاج صفی از سمت راست خط دفاعی سایپا و دخالت رضا اسدی توانست موقعیت خوبی را برای فورچونه مهاجم فرانسوی این تیم ایجاد کند؛ او که در محوطه ۶ قدم صاحب توپ شده بود، با ضربه‌ای روی پا توانست گل بازی را ثبت کند.