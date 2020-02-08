۲۲ بهمن مهمترین رویداد نیم قرن اخیر در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در مراسم افتتاح دومین مرکز توانبخشی مراقبت معلولان جسمی حرکتی کشور در بیدستان قزوین اظهار داشت: در روز ۲۲ بهمن با هوشیاری ملت و بصریت آحاد ملت امیدواریم بار دیگر موجبر یاس دشمنان شویم.

وی افزود: ۲۲ بهمن بدون شک مهمترین واقعه نیم قرن اخیر در جهان است که فقط به ایران تعلق ندارد بلکه این رویداد مهم موجب شکست ابهت شرق و غرب و احیای مجدد اسلام ناب محمدی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: ۲۲ بهمن ماه سرآغاز همه حرکت‌های بیداری در دنیاست و شاهد تکمیل هلال مقاومت اسلامی هستیم لذا همه وظیفه داریم این روز را بزرگ شمرده و در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کرده و به مطالبه رهبری پاسخ دهیم.

راه اندازی مرکز مراقبتی حرکتی جمعی و ارزشمند است

حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین نیازهای معلولان جامعه اظهار داشت: راه اندازی مرکز مراقبتی توانبخشی حاصل یک کار گروهی است و ادارات اوقاف، بهزیستی، امور اجتماعی و خیرین و شورای شهر برای احداث آن همت کرده اند که جای تقدیر دارد.

وی گفت: معلولان به عنوان شریف‌ترین انسان‌های جامعه ظرفیت‌هایی دارند که گاهی انسان‌های سالم از آن بی بهره اند اما از این توانمندی غفلت کرده ایم و به نیازهای آنها بی تفاوت بوده ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: این مرکز بسیار مجهز و دارای فضای مناسبی است که مانند یک بیمارستان مجهز است که بسیار آبرومندانه احداث و تجهیز شده که می‌تواند نیازهای معلولان جسمی و حرکتی استان و سایر استان‌های همجوار را برآورده کند.

حبیبی اضافه کرد: این ساختمان ظرفیت آن را دارد که در یک طبقه آن درمانگاه عمومی راه اندازی شود تا در اختیار شهروندان دیگر هم قرار گیرد ئو ما نیز در استانداری برای تحقق آن حمایت لازم را انجام می‌دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد با ادامه کارهای خیرخواهانه شاهد بهره مندی معلولان و سایر نیازمندان از خدمات درمانی مراکز توانبخشی و درمانی باشیم.

