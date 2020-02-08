تمام ایران به سنگر جهاد، اشتغال و تولید تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پناه بعدازظهر شنبه در آئین افتتاح پروژه تولید و اشتغال در آبادان اظهار کرد: اگر روزی در آبادان و خرمشهر میدان جنگ بود امروز در تمام نقاط ایران اسلامی سنگر جهاد و صحنه تولید کار تلاش و فعالیت است.

وی افزود: ما در شرایط بسیار سخت و شرایط تحریم به سر می بریم بنابراین در این شرایط که به دلیل استقلال و اهداف متعالی و مقدس شکل گرفته تنها راه ما همان مقوله‌ای بوده که مقام معظم رهبری فرمودند یعنی اقتصاد مقاومتی است.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این مهم شکل نمی‌گیرد مگر با همت سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسانی که دل در گروه این مملکت دارند.

پناه عنوان کرد: امروز صحنه جهاد و مبارزه تولید است و به همین خاطر رهبری امسال را سال «رونق تولید» نامیدند و به عنوان محو فعالیت و کار برای مسئولان و سرمایه‌گذاران و همه تلاش گران در آبادانی کشور این نام را برای امسال برگزیدند.