خطر آتش سوزی و نابسامانی در بازارهای نو و کهنه قم

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین ایل بیگی ظهر شنبه در چهارمین جلسه بازآفرینی شهری که با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سالن اجتماعات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان در زمینه مرمت و بازسازی بازار کهنه و نو در قم، مهم‌تر از بازسازی راهکارهایی برای پیشگیری از بحران و حفاظت و ساماندهی این بازار مرود توجه است.

وی بیان کرد: تهیه سند راهبردی برای ارائه راهکاری عملیاتی برای ساماندهی بازار کهنه و نو و هم‌چنین سند مدیریت بحران و ایجاد پایگاه احیای میراث تاریخی در ساماندهی بازار نو و کهنه قم ضرورت دارد.

معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ادامه داد: در مجموع برای ساماندهی بازار کهنه و نو به اعتباری بالغ بر ۳۴۷ هزار میلیارد ریال نیاز داریم.

وی تصریح کرد: بحران آتش سوزی در بازار کهنه و نو استان قم وجود دارد و با توجه به نابسامانی هر لحظه ممکن است شعله‌های آتش در این بازارها افروخته و بحرانی را ما شاهد باشیم.

ایل بیگی از ایجاد ۶ گذر تاریخی در شهر قم خبر داد و گفت: سال گذشته ۶ گذر تاریخی قم مورد مرمت و تعمیر قرارگرفته و کف سازی، بدنه سازی و مرمت آثار تاریخی در این زمینه انجام گرفته است.