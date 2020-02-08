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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۳۲

رئیس سازمان اورژانس استان یزد:

۲ کارگر در معدن «تاشکوییه» بافق جان باختند

۲ کارگر در معدن «تاشکوییه» بافق جان باختند

یزد ـ رئیس سازمان اورژانس استان یزد از فوت دو کارگر در معدن تاشکوییه در شهرستان بافق خبر داد.

احمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در پی انتشار گاز مونوکسید کربن در یکی از معادن منطقه سبزدشت بافق، دو کارگر دچار گاز گرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند.

وی افزود: معدن تاشکوییه در منطقه سبزدشت بافق دارای یک تونل است که این حادثه در پشت تونل اتفاق افتاد.

دهقانی با اشاره به اینکه نیروهای اورژانس بلافاصله بعد از گزارش حادثه به محل اعزام شدند، عنوان کرد: متأسفانه کارگران در تونل جان باخته بودند.

به گزارش مهر، شاهدان حادثه اعلام کردند که بر اثر ریزش بخشی از معدن، دو کارگر در تونل محبوس شدند و در نهایت انتشار گاز مونوکسید کربن سبب فوت آنها شد و آواربرداری از معدن و بیرون آوردن دو کارگر محبوس ساعت‌ها به طول انجامید.

کد مطلب 4847888

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