برخورداری از پشتوانه مردمی رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز شنبه در دیدار با مردم روستای امیر آباد فراهان اظهار داشت: دهه فجر برای افرادی که انقلاب را ندیدند، از جذابیت خاصی برخوردار است و نشان دهنده این است که انقلاب پشتوانه محکمی دارد و خواهد داشت و این ثمره خون شهیدان، مقاومت مردم و پاسداری از ارزش‌های دینی، رهبری و انقلاب است.

وی ادامه داد: هیچ کسی نمی‌تواند این دستاورد بزرگ را از ملت ایران بستاند. دشمن با جنگ نظامی و تحریم اقتصادی و تهاجم‌های دیگر نتوانستند و نخواهند توانست و علت آن نهادینه شدن انقلاب و اسلام در میان مردم است.

استاندار مرکزی گفت: کودکان در فضای دینی و انقلابی رشد می‌کنند بنابراین این انقلاب را مردم بیمه کردند چرا که بنا به فرمایش رهبر انقلاب اگر پافشاری مردم نبود به موفقیت‌هایی در این حوزه دست پیدا نمی‌کردیم.

آقازاده بیان کرد: رمز پیروزی انقلاب ما در هر فصلی مردم بودند چرا که همچنان پشتوانه انقلاب بودند. مردم در ۲۲ بهمن، روز قدس، تشییع پیکر شهید سلیمانی راه انقلاب را مشخص می‌کنند و مسیر انقلاب را هموار می‌کنند تا راه انقلاب تداوم پیدا کند.

استاندار مرکزی گفت: تمام فعالیت‌های سازندگی کشور در سایه امنیت نظام جمهوری اسلامی انجام می‌شود و این امنیت مرهون زحمات نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش است.

آقازاده افزود: امروز ایران در کمربند ناامنی کشورهای همسایه و خاورمیانه از امن ترین کشورهای دنیا است و این مهم هنر انقلاب اسلامی، رهبری، مردم و نیروهای امنیتی است چرا که در این شرایط سخت، دلهره‌ای میان دشمنان اسلام ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: پس از گذشت ۱۰ ماه از سال جاری آمریکا به عنوان قدرت نظامی در دنیا نتوانست پاسخ تحرکات ایران را بدهد این در حالی است که سربازان ایران یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای آمریکایی را طی شش ماه گذشته ساقط کردند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران پس از گذشت ۴۱ سال شاهد توطئه، تحریم و فشارهای ظالمانه دشمنان هستند و تمام تیرهای خود را به سمت ملت ایران پرتاب کردند اما ملت همچنان در برابر این تحریم‌ها ایستادگی کردند و این مرحله دشوار را با موفقیت پشت سر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه در پیش از انقلاب نزدیک به ۲۵ هزار روستا در کشور وجود داشت که تنها نیم درصد آن‌ها از نعمت برق برخوردار بودند، گفت: از ۱۵۰ شهر قبل از انقلاب دو شهر گاز داشتند، و هیچ روستایی از استان مرکزی پیش از انقلاب شبکه آب شرب نداشته و تلفن ثابت وجود نداشت.

آقازاده افزود: در حال حاضر استان مرکزی ۶ هزار کیلومتر راه ارتباط روستایی یعنی دو سوم راه اصلی در آن آسفالت شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون اقدامات خوبی توسط بنیاد مسکن استان مرکزی انجام شده است که نسبت به چهل سال قبل قابل مقایسه نیست و در پیش از انقلاب تعداد راه‌های ما در استان به ۲ کیلومتر نمی‌رسید و اغلب راه‌ها خاکی بودند.

وی بیان کرد: در سال جاری نزدیک به ۹ هزار واحد مسکونی در استان بازسازی و بهسازی شده است و ۴ هزار و ۵۰۰ واحد فقط نوسازی شده است.

استاندار مرکزی عنوان کرد: امسال ۵۷۵ میلیارد تومان برای بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی استان هزینه و ۱۰۷ میلیارد تومان وام کم بهره پرداخت شده است و نزدیک به ۴۰ هزار تن سیمان اهدایی رهبر معظم انقلاب برای این واحدها به روستاییان اعطا شده است.

آقازاده گفت: امسال در شهرستان فراهان ۲۳۲ واحد نوسازی و ۲۱۹ واحد بهسازی با ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات و ۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان بلاعوض رایگان در اختیار روستاییان استان قرار گرفته است و باز سازی ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در کل استان بی سابقه بوده است.

وی افزود: طرح هادی روستایی از کارهای خوبی است که در روستاها انجام شده و پس از این باید در کنار طرح هادی روستایی ناحیه غیرصنعتی در روستاها ایجاد کنیم.