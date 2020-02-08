۲ کارخانه تولید مواد غذایی در کمیجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در ادامه بهره برداری از پروژه‌های دهه فجر شهرستان کمیجان دو کارخانه تولیدی در این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

براساس این گزارش، اولین پروژه کارخانه تولید آرد در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و زیر بنای ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بود که ۲۶ میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی و ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط یکی از بانک‌های عامل تأمین شده است.

با بهره برداری این کارخانه برای ۳۵ نفر اشتغال مستقیم و ۷۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است. میزان تولید این کارخانه ۲۵۰ تن آرد روزانه و ۸۵ هزار تن سالانه است.

همچنین کارخانه تولید سیب زمینی نیمه آماده منجمد نیز در وسعت ۲ هکتار با ظرفیت تولید ۵ تن در ساعت و سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان نیز در این شهرستان بهره برداری شد که زمینه اشتغالزایی ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.

گفتنی است، همزمان با چهل و یکمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی ایران، یک هزار و ۱۹۶ پروژه عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و… در استان مرکزی افتتاح و یا کلنگ‌زنی می‌شود که بهره برداری از این طرح‌ها ایجاد ۱۰ هزار شغل را به همراه دارد.