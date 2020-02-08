۳ پروژه عمرانی دماوند با ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان دماوند ۳ پروژه عمرانی با ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار افتتاح شد.

بر اساس این گزارش افتتاح پروژه مخزن ۶۰ مترمکعبی بتنی آب شرب روستای یدره از توابع بخش مرکزی دماوند که در هفته دولت امسال کلنگ زنی شده بود، با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید و وارد مدار شد.

پروژه دوم، افتتاح مخزن ۱۰۰ متر مکعبی آب شرب روستای رود افشان بود که این پروژه نیز در هفته دولت امسال کلنگ زنی شده بود، با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

سومین پروژه نیز افتتاح طرح‌های هادی روستای کلاک از توابع بخش مرکزی دماوند بود که این پروژه نیز به ارزش ۳۶۰ میلیون تومان بهره‌برداری شد، که شامل آسفالت به متراژ ۱۳۰۰ مترمربع، جدول‌گذاری به متراژ ۱۰۳۵ متر طول و سنگ فرش به متراژ ۱۷۰۰ مترمربع بود.