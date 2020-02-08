کتب تاریخ شهر وشهدای باسمنج تدوین می شود/فراخوان نامه ای به سردار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سفیدی عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: فراخوان نامه‌ای به سردار دل‌ها با موضوع نگارش نامه‌ای برای شهید سلیمانی در سطح مدارس شهر باسمنج و همچنین بخش آزاد آغاز شده است.

وی ادامه داد: این فراخوان به مدارس شهر باسمنج و ۱۴ روستای تابعه ابلاغ شده تا دانش آموزان در چهار گروه و رده سنی اقدام به نگارش دلنوشته های خود به سردار کنند که در مراسمی از نفرات برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.

سفیدی محل تحویل نامه‌های دانش آموزان را معاونت مدارس و محل تحویل نامه‌های بخش آزاد را کتابخانه عمومی نورشهر باسمنج دانست و گفت: ملت ارسال نامه‌ها تا ۳۰ بهمن ماه خواهد بود.

شهردار باسمنج در خصوص دیگر اقدامات فرهنگی در این شهرستان گفت: تهیه و تدوین کتاب شهدای منطقه باسمنج به منظور حفظ نام و یاد این بزرگواران در دستور کار است، همچنین کتاب تاریخ شهر باسمنج نیز در دست تهیه است که در این راستا قراردادهایی با بنیاد ایران شناسی منعقد کرده‌ایم.

وی با اشاره‌ای به فعالیت‌های عمرانی در باسمنج نیز گفت: احداث زمین چمن مصنوعی فوتسال، تکمیل ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج با هزینه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون، کلنگ زنی میدان ولایت با ۵۰۰ میلیون، احداث و تکمیل سرویس بهداشتی آرامستان های عمومی با ۱۲۰ میلیون، خط کشی و آسفالت جاده هروی به عنوان یک منطقه گردشگری، تکمیل سوله مدیریت بحران و آسفالت معابر سطح شهر از جمله این اقدامات است.

سفیدی در خصوص خدمات شهری و به خصوص خدمات محله‌ای گفت: هر هفته همکاران خدمات شهری در یک محله مستقر شده و تمامی موضوعات چون لایروبی و جمع آوری نخاله‌ها و دیگر خدمات را پیگیری می‌کنند.

شهردار باسمنج از ایجاد میدان موقت میوه و تره بار و ساماندهی دستفروشان و میوه فروشان خبر داد و گفت: همچنین ساماندهی صنوف مزاحم از دیگر فعالیت‌هایی است که بر عهده شهرداری بوده و در این راستا در باسمنج نیز این نوع صنوف ساماندهی شده و بدین منظور مجتمع صنعتی در نظر گرفته شده که ۱۰۰ مغازه را در برگرفته و می‌تواند در راستای انتقال اصناف از درون شهر به این مکان مفید باشد.

وی از آغاز عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای این شهر خبر داد و گفت: این ساختمان در پنج طبقه به بهره برداری خواهد رسید که هم اکنون در مرحله نازک کاری قرار گرفته است؛ یک طبقه آن اختصاص به گالری‌های هنری و بحث‌های قرآنی، یک طبقه شامل آمفی تئاتر با ظرفیت ۷۰۰ نفر، یک طبقه شامل اتاق‌های جلسه خواهد بود و مراسمات فرهنگی و مناسبت‌های مختلف در این فرهنگسرا برگزار خواهد شد.