90 درصد از معاملات میلیاردی جواهر، قاچاقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن گفت: حدود 70 بنکدار در تهران فعال هستند اما روزانه بین 20 تا 30میلیارد ریال و سالانه 6 هزارمیلیارد ریال هزینه اجرت ساخت طلا به کشورهایی مثل ترکیه پرداخت می شود.

بصیری با اشاره به این که سرانه سرمایه گذاری برای اشتغال در این صنعت بسیار پایین و غیر قابل مقایسه با صنایع دیگر است، افزود: صنعت جواهر در کشور تاکنون نه به عنوان یک صنعت بلکه به عنوان صنف مطرح بوده ، این درحالی است که این صنعت می تواند با رسوخ به منازل و مشارکت بانوان ایرانی، همانند تولید فرش ، جایگاه خوبی را در دنیا کسب نماید و با به کار گیری هنر ایرانی در این صنعت ارزش افزوده به ارقام ریالی تبدیل شود.

وی بالا بودن نرخ تسهیلات وام‌های تخصیص یافته ابر ای این صنعت ، گمرک 25 درصدی برای ورود ماشین آلات این صنعت ، تعرفه 4 درصدی واردات طلا و بیمه 30 درصدی و مالیات‌های بسیار بالا برای جواهر فروشان را موجب خروج بسیاری از فعالان از صنعت جواهر سازی و درنتیجه عدم رقابت ایران با دیگر کشورها با وجود توان بالقوه کشورمان در این صنعت دانست.

بصیری میزان تعرفه واردات بر سنگ‌های قیمتی و طلا و عوارض صادرات سنگ‌های تراش خورده که مواد اولیه محسوب می شود را موجب آن دانست که واردات قانونی سنگ‌های قیمتی و صادرات آن مقرون به صرفه نباشد و بیش از 90 درصد معاملات میلیاردی جواهر به صورت قاچاق انجام شود.