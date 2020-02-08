به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نامه ابطال مجوز صادره برای ایجاد واحد تولیدی کاشی توسط چینی‌ها در کرمانشاه، را ابلاغ کرد.

سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنعت رو به ورشکستگی کاشی استان کرمانشاه با حاشیه‌هایی همراه بود.

این خبر موجی از نگرانی را در استان به وجود آورد چرا که احداث این کارخانه اشتغال بیکارترین استان کشور را با چالش مواجه می‌کرد.

اما حضور این سرمایه گذار چینی مورد استقبال مدیران استانی قرار گرفت تا آنجا که زمین رایگان نیز در اختیار این سرمایه گذار قرار دادند، این واکنش در حالی بود که سه کارخانه تولید کاشی در کرمانشاه وجود دارد که یکی از آنها تعطیل شده و دو کارخانه دیگر نیز با ظرفیت ۵۰ درصدی خود فعالیت می‌کنند!

قبلاً انجمن سرامیک کشور در نامه‌ای در زمینه این سرمایه گذاری هشدار داد؛ در این نامه آمده است: با ایجاد کارخانه کاشی توسط سرمایه گذاران چینی کارخانه‌های دیگر بسته خواهند شد اما مسئولان کرمانشاه به این قضیه بی توجه بودند.

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، یکی از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، گلایه‌ای نسبت به سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کرمانشاه در خصوص کاشی داشت که آیت الله رئیسی دستور داد سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کند و پیگیری‌های صورت گرفته هم اکنون به نتیجه رسیده است.