۴۰۰ فقره فرار مالیاتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در یزد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر اسدی روز شنبه در نشست خبری مدیران وزارت اقتصادی و دارایی در استان یزد با اشاره به اینکه دولت بخشی از درآمدهای گذشته خود را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است، اظهار داشت: یکی از منابع اصلی تأمین کننده درآمدهای دولت، مالیات است و معتقدیم درآمدهای مالیاتی از سالم‌ترین درآمدهاست.

وی بیان کرد: در این حوزه باید درآمدهای جدید را شناسایی کنیم و در بحث عدالت مالیاتی باید بتوانیم به‌روز و موفق عمل کنیم و این وظیفه‌ای است که با جدیت دنبال خواهیم کرد.

اسدی تاکید کرد: حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش مالیات نیست بلکه به معنای شناسایی فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی است که این سازمان امور مالیاتی در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری را به مرحله اجرا درآورده است.

وی عنوان کرد: ۴۰۰ مؤدی مالیاتی که فرار مالیاتی داشتند، بر اساس تراکنش‌های بانکی شناسایی شدند که این افراد فاقد هرگونه پرونده مالیاتی بودند در حالی که گردش مالی آنها چندین ملیلیارد تومان بوده است.

اسدی خاطرنشان کرد: این افراد به نام کارپردازان خود افتتاح حساب کرده بودند و مبالغ حاصل از معاملات خود را به حساب آنها واریز می‌کردند و در هیچ رسته و صنفی قرار نگرفته بودند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد بیان کرد: ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان مطالبه مالیاتی از آنها داریم که بخشی از آن وصول شده و بخش دیگری نیز در دست بررسی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وصول عوارض شهرداری‌ها در استان یزد یادآور شد: واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا امروز افزایش داشته به نحوی که در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری تا پایان دی ماه ۳۱۳ میلیارد تومان به حساب آنها واریز شده است.

اسدی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اینکه یزد از استان‌های پیشتاز در اجرای طرح‌های حوزه مالیات است، افزود: ۳۲ پروژه بزرگ در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی در یزد اجرا شد که یزد از نخستین استان‌هایی بود که توانست طرح جامع مالیاتی را به طور کامل اجرایی کند.

وی همچنین از الکترونیک شدن بخش عمده‌ای از فرآیندهای تکمیل اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات خبر داد و یادآور شد: تا نیمه اول سال آینده، بحث ابلاغ الکترونیک نیز اجرا می‌شود.

اسدی همچنین با بیان اینکه امور مالیاتی از آنجا که یک دستگاه حاکمیتی است، در بحث برون سپاری محدودیت‌هایی دارد، عنوان کرد: با این وجود در سه سال گذشته مالیات وسایل نقلیه را به دفاتر پیشخوان واگذار کردیم و مالیات نقل و انتقال املاک نیز به دفترخانه‌ها واگذار شده که این طرح نیز ظرف دو سه ماه آینده در یزد اجرا می‌شود.