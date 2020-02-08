حمله به پایگاه نظامی عین الاسد سبب اقتدار ملی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در دیدار با حجت الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به اهمیت وزارت دفاع اظهار داشت: هرگاه مسئولان فرمایشات رهبر معظم انقلاب را جدی گرفتند، پیشرفت حاصل شد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه لشکری افزود: دنیای استکبار از بخش لشکری ما هراس دارد اما در بخش کشوری به رغم تلاش‌های صورت گرفته، هنوز ضعف‌هایی وجود دارد.

وی با عنوان اینکه مقاومت در منطقه به دلیل اقتدار بخش لشکری است، اظهار داشت: اگر مسئولان در راستای فرامین مقام معظم رهبری پیش روند و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار قرار دهند، پیشرفت خواهیم کرد.

امام جمعه ساری، با تاکید براهمیت بخش لشکری و پررنگ‌تر شدن دغدغه‌های عقیدتی و سیاری در این بخش اظهار داشت: عملیات‌های صورت گرفته نظیر عین الاسد سبب اقتدار و غرور ملی شده است و نباید این غرور شکسته شود.

وی با تقدیر از خدمات وتلاش های نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ایران نیروهای مکتبی و ولایی هستند.