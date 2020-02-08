به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در سخنانی با دفاع از زرادخانه اتمی فرانسه، آن را عامل تحکیم امنیت اروپا عنوان کرد.

ماکرون، «بازدارندگی اتمی» را یکی از مبانی اصلی راهبرد دفاعی فرانسه خواند و گفت: اگرچه امنیت بلندمدت اروپا، از طریق ائتلاف با آمریکا امکان‌پذیر است، اما امنیت ما در عین حال و به صورتی اجتناب‌ناپذیر، از طریق اقدامات مستقلانه در اروپا، نیز تامین خواهد شد.

به گفته ماکرون، زرادخانه اتمی فرانسه، امنیت اروپا را تحکیم می‌کند.

رئیس جمهور فرانسه همچنین با دفاع از اقدامات دولتش در زمینه جلوگیری از اشاعه سلاح، مدعی شد که تعداد کلاهک‌های اتمی فرانسه در حال حاضر به کمتر از ۳۰۰ عدد رسیده است.

امانوئل ماکرون در عین حال از پیوستن اروپا به مذاکرات آمریکا و روسیه در زمینه پیمان تازه کنترل تسلیحات دفاع کرد و گفت: اگر مذاکره و یک پیمان جامع امکان‌پذیرباشد، اروپایی‌ها هم باید ذی‌نفع و امضاکننده آن باشند، چون مناطق اروپایی است که در معرض این پیمان قرار خواهد گرفت.

ماکرون در سخنان خود همچنین از حرکت اروپا به سمت استقلال بیشتر دفاع کرد.

لازم به ذکر است که فرانسه، پس از خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا، تنها کشور عضو اتحادیه است که دارای سلاح اتمی است.