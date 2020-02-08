هزینه مراسم سالگرد مادر یزدی به آزادی مددجوی مالی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان یزد، همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س)، روز تکریم مادران و همسران شهدا، خیر یزدی که اصرار داشت نامش فاش نشود با حضور در ستاد دیه استان هزینه مراسم سالگرد مادر خود را در قالب طرح فجر به آزادی مددجوی محکوم مالی اختصاص داد.

این خیر نوع دوست هدف از این اقدام خداپسندانه را شادی روح مادر خود و آزادی افرادی بیان کرد که ناخواسته پشت میله‌های زندان قرار می‌گیرند و این اتفاق ممکن است برای هر انسانی پیش بیاید.

گفتنی است؛ طرح فجر نور، طرحی از سوی ستاد دیه استان یزد است که به مناسبت ایام الله دهه فجر اجرا می‌شود.

در قالب این طرح از خیران و نیکوکاران دعوت شده تا در این ایام زمینه آزادی مددجویان جرایم غیرعمد را فراهم آورند.