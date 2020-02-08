مدارس برخی شهرهای آذربایجان شرقی تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و برودت هوا، مدارس برخی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در شیفت صبح روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه را در استان آذربایجان شرقی تعطیل کرد.

براساس این گزارش، کلیه مدارس شهرستان بستان آباد اعم از شهری و روستایی در شیفت صبح روز یکشنبه تعطیل شد.

همچنین کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح شهر چاراویماق تعطیل و در شهر، مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره‌های اول و دوم متوسطه با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح شهرستان بستان آباد نیز تعطیل خواهند بود.

در شهرستان هریس نیز کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در خاروانا کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

همچنین در منطقه هشترود کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.

کلیه مدارس شهری و روستایی تیکمه داش نیز در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه روستاهای هرگلان، آلمالو، یایچی، چهاربرود، قوزلوجه، باراز، ینگجه و تجرق در شهرستان عجب شیر نیز در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در نظرکهریزی نیز کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در منطقه مراغه هم کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره‌های اول و دوم متوسطه با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

کلیه مدارس روستاهای شورجه، قوشقیه، آرپادرسی، قوشبلاغ، قوزلو، طورآغای، زمان آباد، باباقاضی، ایگده لوی بزرگ، ایگده لوی کوچک، باباکلک، هپی بلاغی، ساروقیه، اوج بلاغ، پرچین بلاغ، آغجه مشهد، لیلی داغی، قوزچی اولن شهرستان ملکان هم در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.