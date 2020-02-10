ثمرات انقلاب نیازمند بازخوانی است/ اگر مشکلی نباشد پویایی هم نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: ۲۲ بهمن ۵۷، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت ایران بوده، روزی که پیروزی انقلاب ایران به وقوع پیوست و شرایط تازه ای را در سطح دنیا و ملت‌های مظلوم جهان رقم زد.

پیروزی انقلاب اسلامی ابعاد مختلف داخلی و بین المللی داشت و باعث شد که کشور در زمینه‌های مختلفی به پیشرفت‌ها و دستاوردهای خوبی دست یابد.

دهه فجر فرصت غنیمتی است تا ابعاد پیروزی انقلاب اسلامی از زبان رزمندگان بیان شود، به همین دلیل پای صحبت یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نشستیم.

«حسن مارزلو» متولد شهر سرخنکلاته گرگان بوده و در سال ۱۳۳۶ به دنیا آمده است. وی از ۲۴ سالگی در جبهه حضور یافته و در عملیات والفجر ۸ هم به افتخار جانبازی نائل آمده است.

وی بازنشسته فرهنگی بوده و اکنون هم به مدت ۱۵ سال در شوراهای حل اختلاف و دادگاه خانواده فعالیت می‌کند. گفتگوی خبرگزاری مهر با این تلاشگر انقلاب را در ادامه بخوانید.

* از چه سالی و چه مدت در جبهه حضور داشتید؟

زمانی که آحاد ملت از کیان وطن دفاع کردند بنده هم در چند نوبت در سال‌های ۶۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۵ افتخار حضور در جبهه را داشته ام. بسیاری از همرزمان بنده در آن دوران شهید شدند و این امر بار و رسالت سنگینی بر دوش ما گذاشته است.

* در زمان انقلاب هم فعالیت می‌کردید؟

در زمان انقلاب بنده به همراه یکی از دوستانم که به شهادت رسید در تکثیر نوارهای شهید هاشمی نژاد و سپس تکثیر نوارهای امام خمینی (ره) فعالیت می‌کردیم.

در آن زمان هسته‌ای را در گرگان، شکل داده و فعالیت‌هایی را برای برپایی راهپیمایی‌ها، برگزاری مجالس و تکثیر نوارها و بیانیه‌های امام (ره) بین مردم و در سطح بازار انجام می‌دادیم.

اطلاعیه‌ها و نوارها از مهر ۵۷ همه گیر شده بود و ما برای برگزاری مجالس از شخصیت‌های سیاسی دعوت کرده و عکس امام و اطلاعیه‌های ایشان را پخش می‌کردیم.

از پنجم آذر ۵۷، انقلاب در منطقه همه گیر شد و نوای پیروزی از هر سوی می‌آمد.

* وضعیت معیشتی مردم بعد از انقلاب چه تغییری کرده است؟

در زمان انقلاب، اوضاع زندگی و رفاهی مردم خوب نبود و قشر قلیلی از جامعه از رفاه برخوردار بودند و اکثر قریب به اتفاق شرایط مالی خوبی نداشتند.

مدیران باید برای ماندگاری رهاورد انقلاب تلاش کنند اگر سطح توقع امروز را با آن زمان مقایسه کنیم، وضعیت ما اکنون بسیار مطلوب‌تر است و از خدمات و امکانات بهتر و بیشتری بهره مند هستیم. امور عمرانی و زیربنایی کشور تغییر یافته و امکانات گسترده شده است.

در زمان طاغوت، سیاست نظام به گونه‌ای بود که می‌خواستند سطح زندگی مردم را در همان حد نگه دارند اما امروز در دور افتاده‌ترین روستاها هم امکانات رفاهی وجود دارد و اگر کمبود و نقایصی است به این دلیل نیست که نظام نمی‌خواهد بلکه مدیریت مشکل دارد.

* هنوز هم استکبارستیزی ایران ادامه دارد.

ما در زمان انقلاب یک شعار داشتیم و گفتیم، امروز ایران و فردا فلسطین؛ و این یعنی در مقابل تمام استکبار به مفهوم عام ایستاده ایم. امروز حضور ما در سوریه، لبنان، یمن و سایر کشورها نشانده دهنده همین استکبارستیزی است. هدف دشمن هم ایران است و اگر ما در این جبهه‌ها حضور نداشته باشیم باید با داعش در داخل کشور مبارزه می‌کردیم.

* نقش شهید سردار سلیمانی؟

حاج قاسم سلیمانی نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد هسته‌های نظامی در کشورهای جبهه مقاومت داشت. نوع طراحی‌ها در مناطق مختلف مانند عراق و سوریه و نوع جنگیدن، هدف گیری و سیستم دفاعی از تفکرات وی نشأت می‌گرفت، وی مغز متفکر و طراح جبهه مقاومت بود.

* اقدامات جبهه مقاومت ثمراتی برای کشور داشته است؟

اگر خط مقدم ما در عراق، سوریه، لبنان، عراق و یمن نبود امروز داعش و ایادی استکبار جهانی در داخل ایران بوده و زنان و کودکان و کسانی که توان دفاع از خود ندارند زیر دست و پای داعش از بین رفته بودند.

امنیت که مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن در تحقق آرمان‌های جامعه است در کشور ما وجود دارد و باید قدردان این نعمت باشیم.

* تفاوت انقلاب ما با دیگر کشورها؟

انقلاب ما انقلابی نیست که در یک مقطعی از زمان تمام شود چون این انقلاب برخواسته از اسلام است و رهبران آن شعارهایی دادند که در راستای سخنان دین و پیامبران است.

در سخنان رهبران و زعما انقلاب، همیشه ملاک اسلام بوده و همین امر انقلاب ما را مستمر می‌کند.

هر انقلابی جهت بقا خود باید آبیاری شود و خون شهدای ما این انقلاب را که دارای تفکر و اندیشه ایدئولوژیک ناشی از شارع فرهنگ اسلام بوده، آبیاری کرده و البته اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم پی می بریم که خون شهیدان ما به ثمر نشسته است.

* نقش و حضور مردم در عرصه‌های مختلف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در یک برهه تمام تمرکز استکبار بر روی برپایی نماز جمعه و حضور مردم در آن بود و مواضع و سیاست‌ها و تصمیمات آنها با توجه به این حضور تغییر می‌کرد.

حال که تصمیمات آنها با حضور مردم تغییر می‌کرد طبیعی است که اکنون حضور مردم در انتخابات و راهپیمایی بیمه کننده انقلاب است.

مردم ایران بسیار فهیم بوده و در بزنگاه‌ها و مراسم مختلف حضور حداکثری دارند که نمونه آن را در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی دیدم. در این آیین، همه مردم با میل و رغبت خود به میدان آمدند و این به انقلاب و ریشه آن برمی گردد.

* سخن آخر.

این انقلاب به راحتی به دست نیامده و بسیاری بهترین‌های خود را از دست داده اند تا آن شکل بگیرد. این امر ناشی از ایدئولوژی خاص و نابی است که بین مردم وجود دارد لذا باید همگی در پاسداشت خون شهدا تلاش کنیم.

البته در کشور کمبودها و مشکلاتی همچون تحریم‌ها وجود دارد ولی اگر مشکلی نباشد پویایی هم نیست و «نیاز» است که استعدادها را شکوفا می‌کند.

در این میان باید برخی از مدیران صندلی‌های نرم خود را رها کرده و تکانی به خود داده تا آسایش مردم اتفاق بیفتد.

بنده به آینده انقلاب خوش بین هستم زیرا هنوز هستند کسانی که بتوانند آرمان‌های انقلاب را ادامه دهند. همه نیروهای مخلص و وفادار به انقلاب گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و اگر رهبری دستور دهد آنها جان خود را فدای انقلاب خواهند کرد.