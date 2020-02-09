مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گلستان را اعلام کرد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۴۷ نقطه از استان برگزار می شود و مسیر و ساعت راهپیمایی در مرکز استان از ساعت ۱۰ صبح و از مسیر چهارراه میدان تا سه راه بهارستان است.

براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان مسیرهای چهل و هفتگانه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در استان به شرح زیر است:

شهرستان گرگان- از چهارراه میدان تا سه راه بهارستان - ۱۰ صبح

شهر سرخنکلاته- از مقابل بهداری تا گلزار شهدا- ۱۰ صبح

شهر قرق- از مسجد امام حسن(ع) تا گلزار شهدای گمنام- ۱۰ صبح

علی آباد کتول- از مسجد محمدیه تا میدان ولایت- ۱۰ صبح

مزرعه کتول- از پایگاه بسیج تا میدان امام حسین (ع)- ۱۰ صبح

سنگدوین- از مسجد محمد رسول الله (ص) تا مسجد صاحب الزمان (عج)- ۱۰ صبح

فاضل آباد - از مسجد المهدی به سمت گلزار شهدای گمنام- ۱۰:۳۰ صبح

شیرنگ علیا- از حوزه بسیج تا دبیرستان حضرت زینب (س)- ۱۰ صبح

قره بلاغ -از حوزه علمیه انقلاب تا مدرسه آرمک چوبین- ۹:۳۰ صبح

شهر رامیان- از مسجد جعفری تا شهرداری- ۱۰ صبح

شهر خان ببین- از کلانتری به سمت شهرداری- ۱۰ صبح

شهر دلند- از حوزه مقاومت امام رضا(ع) تا مصلی- ۱۰ صبح

شهر تاتارعلیا - از میدان وحدت تا مصلی نمازجمعه- ۱۰ صبح

توران فارس- از میدان شهدا تا سالن ورزشی امام علی (ع) -۱۰ صبح

زینب آباد- از مسجد جامع تا گلزار شهدا- ۱۰ صبح

بندرترکمن- از میدان مختومقلی به سمت چهارراه شهید کاسب- ۱۰ صبح

گمیشان- از میدان حضرت امام خمینی(ره) تا چهارراه قائم- ۱۰ صبح

سیمین شهر- از سه راه بخشداری تا بانک- ۱۰ صبح

بندرگز- از مسجد محمدیه به طرف گلزار شهدای گمنام- ۱۰ صبح

نوکنده- شهرداری به طرف زینبیه- ۱۰ صبح

کلاله- از مسجد جامع تا میدان حضرت امام خمینی (ره)- ۱۰ صبح

فراغی(کلاله)- از مصلی تا گلزار شهدای گمنام- ۱۰ صبح

مراوه تپه- از مسجد امام علی (ع) تا میدان مختومقلی- ۱۰ صبح

گلیداغ- از میدان مرکزی تا مصلی شیخ داغستانی- ۱۰ صبح

قازان قایه- از مدرسه پسرانه سارلی باباقزل تا میدان مرکزی- هشت صبح

گالیکش- از خیابان گلزار شهدا تا مزار شهدای گمنام- ۱۰ صبح

ینقاق- مدرسه شهید ماسوریان تا بازار هفتگی- ۹صبح

صادق آباد- از مسجد امام جعفر صادق(ع) تا مدرسه برکت- ۱۰ صبح

گنبد کاووس- از مسجد قائمیه تا مصلی امام جعفر صادق (ع)- ۱۰ صبح

قوینلی- از دهیاری گدایجه تا گلزار شهدا- ۹صبح

اینچه برون- از مقابل بخشداری تا مصلی نماز جمعه- ۱۰ صبح

داشلی برون- از مسجد عرفانیه تا مسجد جامع- ۱۰ صبح

روستای کرند- از مسجد بلال تا میدان وحدت- ۱۰ صبح

کردکوی- از میدان انقلاب (فلکه مسجد جامع) تا گلزار شهدا- ۱۰ صبح

مینودشت- از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلی نماز جمعه- ۱۰ صبح

دوزین- از مسجد جامع به سمت مصلی نماز جمعه- ۱۰:۳۰ صبح

صفی آباد- از مسجد جامع به سمت میدان صاحب الزمان(عج)- ۱۰ صبح

کلاسره- از ابتدای روستا تا مسجد امام حسن مجتبی (ع)- ۱۰ صبح

قلعه قافه بالا- از حسینیه کربلائی اسحاق به سمت امامزاده بی بی سکینه خاتون- ۱۰ صبح

قلعه قافه پائین- از مسجد جامع تا امامزاده بی بی سکینه خاتون- ۱۰ صبح

چمانی- از مسجد جامع تا مدرسه شهید حمزه- ۱۰ صبح

ده چناشک- از مسجد جامع تا پارک روستا- ۱۰ صبح

آزادشهر- از مقابل سپاه تا حسنیه اعظم- ۱۰ صبح

نگین شهر- از مسجد المهدی(عج) تا مسجد صاحب الزمان (عج)- ۱۰ صبح

نوده خاندوز- از مسجد جامع تا ابتدای خیابان شهید جفایی-۹:۳۰صبح

آق قلا- از میدان وحدت(مختومقلی) تا میدان قدس- ۹:۳۰ صبح

انبارالوم- از میدان امام خمینی(ره) (روبروی بخشداری) تا گلزار شهدای گمنام- ۱۰صبح