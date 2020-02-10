استقلال نباید الشرطه را دست کم بگیرد/ مطهری بهترین خرید ممکن بود

سعید مراغه چیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدار امروز استقلال ایران با الشرطه عراق اظهار داشت: تیمهای عراقی چه ملی چه باشگاهی، همیشه مقابل تیمهای ایرانی با تعصب زیادی بازی کرده و این کار را برای تیمهای ایرانی مقابل آنها مشکل میکند. قطعا الشرطه هم با همین شیوه مقابل استقلال حضور پیدا میکند.
کاپیتان پیشین آبی پوشان بیان داشت: نه صلاح است که مجیدی دست به ترکیب برندهاش بزند و نه اصلا گزینههای زیادی برای تغییرات دارد. اما باید در نحوه استفاده از برخی بازیکنان تجدید نظر شود.
وی افزود: به عنوان مثال علی کریمی میتواند کاراییهای خیلی بیشتری داشته باشد. کریمی در زمان استراماچونی آزادتر بود و بیشتر در بازیسازی و حملات تیم شرکت میکرد و برای همین آمار گلزنی و پاس گل هایش بالاتر بود. اما حالا او صرفا وظایف دفاعی بر عهده دارد.
پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به دربی ۹۱ و حواشی آن بیان داشت: در آن بازی فرهاد مجیدی نباید قائدی را تعویض میکرد و همین تعویض باعث شد ورق بازی به سود پرسپولیس برگردد. حالا آن بازی گذشته و من در باره آن فقط یک صحبت دارم و آن هم این است که از اتفاقات آن تجربه اندوزی کرده و اشتباهات مقابل الشرطه تکرار نشود.
مراغه چیان در ادامه بیان داشت: استقلالیها در نیم فصل دوم یک خرید فوق العاده به اسم مطهری داشتند که او خیلی خوب و در حداقل زمان ممکن خودش را در این تیم جا انداخت. مطهری آنقدر خوب هست که حتی با رهایی دیاباته از مصدومیت، او به راحتی به ترکیب ثابت باز نگردد چون مطهری در روزهای بحرانی کاری کرد که هیچ کس جای خالی شیخ را احساس نکند.
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