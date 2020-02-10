مدارس برخی مناطق کرمانشاه به دلیل بارش برف تعطیل است

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و برودت هوا در برخی نقاط استان اظهار داشت: بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری به دلیل برودت هوا و یخبندان مقطع پیش دبستانی و ابتدایی گروه صبح شهرستانهای جوانرود و سنقر وکلیایی امروز دوشنبه ۲۱ بهمن تعطیل است.
وی افزود: همچنین همه مقاطع تحصیلی گروه صبح در گواور تعطیل و مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستانهای روانسر، هرسین و پاوه تعطیل و مقاطع متوسطه اول و دوم یک ساعت تأخیر و مقطع پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان دالاهو تعطیل اعلام میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه بیان داشت: شرایط جوی استان بستگی به منطقه هر شهرستان دارد لذا در حال حاضر برخی از شهرستانهای استان گرد و غبار، برخی بارندگی، برخی بارش برف و در برخی هوا آفتابی است.
این مسئول افزود: متناسب با وضعیت هر محل اخطار و اعلامیه از طریق مدیریت بحران صادر میشود و توقع ما این است که دستگاههای مربوطه آن منطقه نسبت به شرایط تدابیر متناسبی داشته باشند.
بالایی گفت: نمیشود تدبیری متناسب برای تمام استانها نسبت به شرایط جوی هوا صادر کرد چرا که شرایط جوی مناطق با یکدیگر متفاوت است و بر این اساس هر منطقه باید برنامهها و راهکارهای متناسبی را اندیشید.
وی ادامه داد: اخطاریه به موقع، اعلام آمادگی و اجرای ضوابط طرح زمستانی چارچوبی است که به عنوان راهبرد توسط مدیریت بحران استان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه عنوان کرد: هشدار، صدور اطلاعیه و اخطاریه که دستگاههای پیش بینی کننده در اختیار ما میگذارند برای دستگاههای مختلف ارسال میشود و تاکید ما بر آمادگی مقابله صحیح دستگاهها متناسب با وظیفه و رسالت ای که دارند در آن نقطه جغرافیایی خاص است.
این مسئول تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه انتظار میرود متناسب با شرایط آب و هوایی دستگاهها عمل کنند و این رسالتی است که به صورت مستمر باید رصد شود.
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