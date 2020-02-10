به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین المللی توماس کوهن در روزهای ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۲۲ در مونترال- کانادا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل توماس کوهن، توسعه علم، مفهوم یک پارادایم، درک، تغییر جهان و ناسازگار بودن، انحراف و ظهور اکتشافات علمی، ساختار انقلاب‌های علمی، عدم سازگاری روش شناختی، ادراک، ناسازگاری شهودی و تغییر جهانی، تز ناسازگاری معنایی قبل و بعد از کوهن، مطالعات تاریخی و تاریخنگاری، مطالعات متاتئوری، فلسفه تکاملی علم، تاریخ علم، تغییر علمی و کوهن و علوم اجتماعی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۵/montreal/ICTK/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/thomas-kuhn-conference-in-may-۲۰۲۲-in-montreal مراجعه گردد.