در انتقال مفاهیم انقلاب کوتاهی کردیم/ نقش اساسی مسجد در انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحامد علم الهدی ظهر یک شنبه در همایش تجلیل از مساجد شاخص اهل سنت شمال کشور اظهاکرد: همه ما قبول داریم که مسجد به عنوان مرکز عبادت مسلمین و هم مرکزی برای ادامه راه انقلاب و روشنگری جوانان و نسل های بعد از این است.

علم الهدی با تأکید بر اینکه باید در مسجد به روی همه باز باشد، اضافه کرد: مسجد در ظهور اسلام و در بروز انقلاب ما نقش محوری داشته است و پیامبر اولین حرکتی که در مدینه انجام دادند، ایجاد مسجد در آن شهر بود.

وی افزود: بسیاری از حضار این جلسه، از دوران دفاع مقدس تاکنون حضور داشته و شاهد تمام حوادث و مشکلاتی در طول ۴۰ سال انقلاب بودند. اگر بخواهیم تمام این حقایق را برای نسل جوان بیان کنیم، چگونه امکان دارد؟

علم الهدی بیان کرد: این امر یکی از معضلات ما است که باید با زبان هنر، فیلم، تئاتر، بیان و سخنرانی و غیره اتفاق بیفتد. احساس من این است که حرف های ما برای نسل جدید در خصوص زحماتی که برای انقلاب کشیده شده، مانند داستان و قصه استف درست مانند مانند اینکه شخصی برای ما از دوران صفویه سخن بگوید.

وی اضافه کرد: انقلاب ما هنوز جوان و نوپا است و یکی از دغدغه های ما باید این باشد که زحمات و رشادت های انقلابیون را برای نسل جدید بیان کنیم.

علم الهدی گفت: این انقلاب، ارزان به دست نیامده که بخواهیم آن ارزان از دست بدهیم.

وی متذکر شد: گاهاً زمزمه هایی از سوی نسل جدید در فضای مجازی به گوش می رسد که خطاب به ما می گویند که انقلاب به چه دردی می خورد؟

معاون امور ایران در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهارکرد: این امر نشان می دهد که ما در این زمینه کوتاهی کرده و بیان ما در انتقال مفاهیم به نسل جدید قاصر است.

علم الهدی افزود: این امر بین اهل سنت و شیعه مشترک است و به مذهب ربطی ندارد و یک وظیفه سنگینی بر دوش ما است تا زحمت پیر انقلاب و شهدا را به نسل جدید منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: این افراد باید با گذشته و تاریخ انقلاب آشنا شوند و بدانند که در دوران دفاع مقدس بر این مردم مظلوم چه گذشته است و اکنون در چه جایگاهی قرار داریم.

علم الهدی با اشاره به در پیش بودن انتخابات، ادامه داد: جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما بنایی را بر آراء مردم قرار داده و بیش از ۸۰ درصد این نظام مبتنی بر آراء مردم است.