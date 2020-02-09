سعید حسینقلی‌زاده مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرویس‌دهی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در یوم‌اللّه ۲۲ بهمن‌ماه، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر، از ۲۰ پایانه اتوبوسرانی به محل برگزاری راهپیمایی که میدان ۱۵ خرداد است، برای خدمت به مردم سرویس‌دهی رایگان خواهیم داشت.

وی افزود: این سرویس‌دهی از ساعت ۷ صبح الی ۱۵ خواهد بود، همچنین سازمان اتوبوسرانی مشهد، اعزام دانش آموزان تعدادی از مدارس سطح شهر به راهپیمایی، را نیز برعهده دارد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در خصوص مسیر برگشت راهپیمایان به پایانه‌های سطح شهر، عنوان کرد: پنج پایانه موقت در خیابان‌های شیرازی، میدان بیت‌المقدس، خیابان طبرسی، خیابان شهید نواب صفوی و تقاطع خیابان اندرزگو به خیابان شهید مدرس مستقر هستند.