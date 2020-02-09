اجرای ۱۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی اقبال پور پیش ازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت ایام دهه فجر با بیان اینکه نگاه ما در اقتصاد مقاومتی درازمدت است، افزود: اقتصاد مقاومتی سبب خوداتکایی و توانمندی می‌شود.

وی در بخشی از سخنانش به عملکرد بسیج سازندگی استان در سال جاری اشاره و اضافه کرد: تاکنون ۶۴۷ صندوق اشتغال زای محله محور در استان راه اندازی و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز ارائه شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار و ۶۵۶ نفر از آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای بهره مند شده و برای ۳۸۳ نفر شغل ایجاد شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران، شمار خانه‌های محورم احداث شده را ۴۹۳ واحد با پیشرفت ۹۰ درصدی بیان کرد و گفت: برای ساخت این واحدها ۴۰ میلیارد تومان اعتبار توسط سپاه و خیران و کمیته امداد تأمین شده است.

سرهنگ اقبال پور با اظهار اینکه ۸۸ مسکن برای سیل زدگان استان احداث شده است، اعتبار صرف شده در این بخش را هشت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: همچنین ۲۷۳ مسکن سیل زدگان نیز با اعتبار سه میلیارد تومان بهسازی شده است.

رئیس بسیج سازندگی مازندران ادامه داد: ۴۱ پروژه بخش راه به طول ۴۰ کیلومتر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، ۷۱ پروژه عمرانی دستگاه‌ها با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان توسط بسیج سازندگی استان اجرا شده است.

وی درباره پروژه‌های محرومیت زدایی نیز گفت: هزار و ۳۰۰ پروژه با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان به صورت مشارکت ۵۰ درصد سپاه و ۵۰ درصد مشارکت مردم و خیرین در استان اجرا شده است.

سرهنگ اقبال پور شمار گروه جهادی استان را ۸۰۰ گروه در قالب ۲۲ گروه تخصصی اعلام کرد و گفت: بیش از هشت هزار نفر در این گروه‌ها مشغول فعالیت هستند.

وی آموزش و پیاده سازی مشاغل خوب را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: براساس بوم مازندران در حوزه آبزیان، باغات، کشاورزی، صنایع تبدیلی، دام، زنبورداری و غیره مشاغل ایجاد خواهد شد.