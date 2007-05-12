المپیاد ایرانیان نمادی از اتحاد ملی و انسجام اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی آبادی امروزظهربا بیان این مطلب افزود: سازمان تربیت بدنی درسال 86 سیاستهای کلی ازجمله افزایش سرانه ورزشی به یک مترمربع ، پیش رفتن به سوی خصوصی سازی در دو بعد اجرایی ورزش که همانا تشکیل تیم ها و باشگاه های خصوصی ،افزایش زیرساختهای ورزشی و همچنین فراهم ساختن زمینه ایجاد ورزش پهلوانی را دنبال می کند.

وی از دیگر برنامه های سازمان تربیت بدنی به ارتقا جایگاه ایران درآسیا اشاره کرد و تصریح نمود: با توجه به کار کارشناسی صورت گرفته ایران توانایی رسیدن به مقام چهارم آسیا را دارد و درصورت تلاش بیشتر می توانیم به جایگاه سوم نیز دست پیدا کنیم که برای آن همن و برنامه ریزی قدرتمند نیاز است ولی دور از دسترس نیست.

علی آبادی معیارسنجش عملکرد ورزش استانها را بر پایه المپیاد ایرانیان دانست و گفت: رتبه های کسب شده توسط هراستان باعث خواهد شد تا مسوولان استانی و دست اندرکاران مربوطه توجه بیشتری به امر ورزش کنند ضمن اینکه فضا برای شناخت استعداد بیشترخواهد شد و ارزش مدالهای کسب شده در این المپیاد نیز در رتبه چهارم اهمیت پس از مدالهای المپیک ،جهانی و آسیایی خواهد بود.

وی ارزیابی هیات های استانی را از دیگر برنامه های سازمان دانست و گفت: به دو طریق مدیران کل استانها و روسای فدراسیونها هیات های استان مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت و درصورت عدم ایجاد تحول توسط مسوولین آنها تغییرات انجام خواهد گرفت.