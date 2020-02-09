لزوم تقویت فرهنگ عمومی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر روز یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور حجت الاسلام کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد، ضمن دعوت از احاد مختلف مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، گفت: ۲۲ بهمن امسال مصادف است با چهلمین روز شهادت سردار عزیز سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که به دست شقی‌ترین تروریست‌های عالم به شهادت رسید.

وی ادامه داد: مصادف شدن چهلم شهادت این سردار بزرگ با ۲۲ بهمن که ثمره خون هزاران شهید انقلاب اسلامی است بر اهمیت این روز افزوده است و باید طوری برنامه ریزی شود که یکی از باشکوه‌ترین مراسمات در طول چهار دهه گذشته برگزار شود.

وی افزود: این مراسم باید علاقه مردم به نظام و نماد استکبار ستیزی ملت شهید پرور ایران را به نمایش بگذارد.



سلیمانی دشتکی در ادامه به تقویت فرهنگ عمومی پرداخت و گفت: از هر تلاشی که برای تقویت فرهنگ عمومی در استان انجام شود، حمایت می‌کنم.



وی برگزاری مراسم باشکوه اربعین را در جهت تقویت فرهنگ دینی و مذهبی عنوان کرد و گفت: مراسم اربعین در سال ۹۸ با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد و امروز نیز قرارگاه اربعین و ستاد اربعین بسیار قوی در حال فعالیت است.



وی در ادامه ضمن تشکر از تمامی دست اندر کاران در مراسم اربعین گفت: تجلیل از دست اندرکاران اربعین بایست از کانال اصلی خود انجام شود.