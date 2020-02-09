میدانی پروانه‌های ایران گفت: اولین کتاب معتبر در این زمینه که توسط سازمان محیط زیست و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در سال ۱۳۸۰ به چاپ رسید توسط وازریک نظری بود که در قالب کتابی به نام پروانه‌های ایران منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا نادری، پروانه‌شناس، در مراسم رونمایی از کتاب راهنمایپروانه‌های ایران گفت: اولین کتاب معتبر در این زمینه که توسط سازمان محیط زیست و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در سال ۱۳۸۰ به چاپ رسید توسطنظری بود که در قالب کتابی به نام پروانه‌های ایران منتشر شد.

نادری افزود: بعد از آن نیاز به یک کتاب راهنمای میدانی بود که در سال ۱۳۹۰ توسط ایران شنانسی به چاپ رسید. سپس در سال ۱۳۹۳ کتاب «پروانه های ایران و عراق» با همکاری دو نفر اوکراینی و آلمانی به زبان انگلیسی در اوکراین منتشر شد که در کشور ما در دسترس نیست.

وی ادامه داد: بعد از آن کتاب راهنمای کامل میدانی پروانه‌های ایران با ۴۴۲ گونه که کامل‌ترین کتاب در این زمینه محسوب می‌شود به چاپ رسید. این کتاب حاصل ۳۰ سال زحمت من و همکاری و حمایت دوستان مختلف است.

این پروانه‌شناس افزود: پیشینه مطالعات پروانه‌ها در کشور بر می‌گردد به بیش از ۲۰۰ سال پیش. کوهنوردهای عمده ما هم اول پروانه‌شناسان بودند که برای شناسایی گونه‌های مختلف پروانه‌ها به قله‌های مرتفع صعود کردند.