حال و روز کشورهای جهان در مواجهه با ویروس کشنده‌ چینی

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر دی ماه سال جاری بود که به تدریج خبر شیوع ویروسی ناشناخته و مرگبار در چین در رسانه‌ها پیچید. خبری که در ابتدا چندان جدی گرفته نمی‌شد اما ناگهان در عرض چندین روز جان شمار زیادی از شهروندان چینی را گرفت و نگرانی مسئولین این کشور را برانگیخت.

به تدریج علائم آنفولانزا در میان مردم چین جدی گرفته شد و شرایط اضطراری برقرار شد.

به دنبال افزایش ساعتی شمار قربانیان مبتلا به این ویروس ناشناخته در این کشور، دولت چین دو شهر را که بیش‌ترین شمار مبتلایان را دارا بودند، قرنطینه و جمعیتی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر از شهروندان در شرایط اضطراری قرنطینه قرار گرفتند.

با برقراری شرایط فوق العاده در چین، مسئولین این کشور یک بیمارستان هزار تخت خوابی ویژه درمان کرونا را در عرض ۱۰ روز تأسیس کردند.

پس از گذشت چندین روز از شیوع و مرگ مردم بر اثر ابتلاء به ویروس «کرونا»، منشأ احتمالی آن مشخص و اعلام شد که استفاده از سوپ نوعی خفاش و ورود حیوانات قاچاق و آلوده به این ویروس به بازار محلی شهر ووهان عامل انتشار ویروس بوده است.

با این حال سوپ خفاش کار خود را کرده بود و کرونا به بسیاری از نقاط این کشور رسید به طوری که شیجین‌پینگ رئیس جمهور چین از وقوع وضعیتی وخیم و افزایش سرعت شیوع کرونا خبر داد.

نگرانی‌های جهانی از شیوع کرونا

در پی این موضوع، در طول چندین روز درهای ۱۸ شهر چین بسته و برخی از کشورها از جمله فرانسه، آمریکا، اسپانیا و بحرین تمامی اتباع خود را از این کشور خارج کردند.

اما سرعت انتشار این ویروس کشنده به حدی بود که مرزهای چین را رد کرد و به فاصله کم‌تر از یک هفته به ۲۵ کشور جهان رسید. به طوری که هر روز مورد جدیدی از ابتلاء به کرونا در کشورهای مختلف اعلام و در کنار آن قربانیان چینی نیز بیش از دیگر کشورها در حال افزایش بودند.

بر اساس اخبار رسانه‌های رسمی، کرونا بعد از چین به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایلند، مالزی، نپال، ویتنام، فیلیپین، استرالیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس، امارات، آلمان، هند، سنگاپور و برخی کشورهای آفریقایی نیز رسید و در حال حاضر به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است.

طی روزهای گذشته نیز سازمان جهانی بهداشت، برای تمامی کشورهای جهان وضعیت فوق العاده اعلام و نسبت به آمادگی برای مقابله با کرونا هشدار داد.

در حال حاضر تبادلات بین المللی بسیاری از کشورها با چین قطع شده است. مرزهای روسیه با این کشور مسدود، پروازهای قطر، استرالیا، امارات، الجزایر به چین متوقف، ورود اتباع خارجی چین به آمریکا ممنوع و کارکنان دیپلماتیک و اتباع شماری از کشورها از چین خارج شده‌اند.

شمار قربانیان کرونا از ۸۰۰ نفر گذشت

با این حال تاکنون ویروس کرونا به ۲۸ کشور جهان رسیده و بیش از ۳۳۰ نفر از مبتلایان مربوط به اتباع غیر چینی و دیگر کشورها هستند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، تا امروز بیش از ۳۷ هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا شده که بیش‌ترین آمار مبتلایان مربوط به چین بوده است.

به گفته مقامات این سازمان، تا این لحظه حداقل ۸۱۳ نفر در سطح جهان بر اثر ابتلاء به کرونا جان باخته و شمار مبتلایان با سرعت زیادی رو به افزایش است. گفته شده کرونا از ویروس سارس که سال ۲۰۰۳ در جهان شیوع پیدا کرد نیز خطرناک‌تر است چراکه شیوع سارس موجب مرگ ۷۷۴ نفر در جهان شد این در حالی است که شمار قربانیان کرونا مرز ۸۰۰ نفر را نیز رد کرده است.

به نظر می‌رسد پس از چین، فرانسه و انگلستان بیش از دیگر کشورهای اروپایی با کرونا مواجه شده‌اند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فرانسه تاکنون ۱۱ نفر از شهروندان این کشور به این ویروس مبتلا و اعلام شده که شهروندان از سفر به چین خودداری کنند.

به دنبال برقراری وضعیت اضطراری در جهان، ایران نیز طی روزهای گذشته دانشجویان خود را که در چین در حال تحصیل بودند را از این کشور خارج کرده است.