علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال در دهه مبارک فجر ۹۰ طرح عمرانی با اعتبار ۸۱۴ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در شهرستان تربت حیدریه، درچهار بخش مرکزی، رخ، کدکن، بایگ و شهر تربت حیدریه به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار تربت حیدریه افزود: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف از جمله برق‌رسانی، بهداشت و سلامت، آبرسانی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی، عمران شهری و راهسازی است که با بهره‌برداری از آن‌ها تحول بزرگی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

رستمی تصریح کرد: از مجموع این طرح‌ها، ۵۵ طرح عمرانی با هزینه ۶۵۶ میلیارد ریال در بخش مرکزی، ۱۸ طرح با هزینه ۱۳۵ میلیارد ریال در بخش جلگه رخ، ۱۰ طرح در بخش بایگ و هفت طرح نیز در بخش کدکن هر کدام با هزینه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان جهاد کشاورزی با ۲۱ طرح، برق رسانی با ۱۲ طرح، شهرداری تربت حیدریه با ۹ طرح، میراث فرهنگی با ۹ طرح و دهیاری‌ها با شش طرح، بیشترین تعداد طرح‌های به بهره برداری رسیده دهه فجر در تربت‌حیدریه را به خود اختصاص داده‌اند.

فرماندار تربت حیدریه به مقایسه تعداد پروژه‌ها و اعتبارات آنها نسبت به سال گذشته پرداخت و گفت: در حالی که امسال ۹۰ پروژه با اعتبار ۸۱۴ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال آماده افتتاح است، سال گذشته در دهه مبارک فجر در تربت حیدریه ۶۹ پروژه با اعتبار ۲۲۴ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال به بهره برداری رسید که در مقایسه سال گذشته، به لحاظ تعداد پروژه حدود ۳۰ درصد رشد داشته‌ایم، همچنین در میزان اعتبارات این طرح‌ها نیز رشد بیش از سه برابری را شاهد هستیم.

وی گفت: در سال گذشته ۱۳ دستگاه اجرایی در تکمیل و افتتاح طرح‌ها مشارکت داشتند، اما امسال این میزان به رغم محدودیت‌های مالی دولت، به ۲۱ دستگاه اجرایی افزایش یافته که در نوع خود جالب توجه است.

رشد دو برابری مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در راه‌اندازی پروژه‌ها

رستمی تصریح کرد: سال گذشته میزان مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در راه اندازی این پروژه‌ها، ۸۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال بوده است، اما این رقم امسال به ۱۷۹ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال رسیده است که در این حوزه نیز شاهد رشد دو برابری بوده‌ایم.

فرماندار تربت حیدریه به افزایش مشارکت‌های مردمی در پروژه‌های دهه فجر امسال شهرستان اشاره ; vn و افزود: در واقع یکی از دلایل اصلی اینکه با وجود محدودیت‌های مالی و اعتباری دولت و نیز تحریم‌های ظالمانه، توانسته‌ایم در تعداد پروژه‌ها و میزان اعتباراتشان رشد داشته باشیم، افزایش و به کارگیری بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی در پروژه‌ها است.

وی گفت: یکی دیگر از دلایل این افزایش تعداد و اعتبارات پروژه‌ها نسبت به سال گذشته، این است که هرچند امسال تخصیص‌ها در قیاس با سال گذشته و البته سال‌های قبل‌تر کمتر بوده است، اما بعضی از این پروژه‌ها در سال‌های گذشته کلنگ خورده است و اعتبارات آن جذب شده و امسال به مرحله افتتاح رسیده است.

رستمی گفت: از تعداد ۹۰ پروژه‌ای که در دهه فجر به بهره برداری رسیده، بیشتر آنها مربوط به بخش‌های آبرسانی، برق، مخابرات، دهیاری‌ها و شهرداری‌هاست که عمدتاً پروژه‌های خدمات رسانی است و بیشتر به زیر ساخت‌های دیگر بخش‌ها کمک می‌کند، از این رو اشتغال چشمگیری ایجاد نمی‌کند و تنها چند پروژه در حوزه میراث فرهنگی و پرورش طیور در میان این طرح‌ها است که منجر به اشتغال می‌شود.