به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور، ظهر امروز در مراسم افتتاح مدرن ترین کشتارگاه صنعتی طیور کشور در مرند که با حضور پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی، داود گرشاسبی فرماندار ویژه مرند، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند و جمعی از مسئولان استان و شهرستان برگزار شد، ابراز داشت: در ۴۰ سال اول انقلاب اسلامی، همه دولت‌ها تلاش کردند و به مرحله‌ای رسیدیم که زیرساخت‌های خوبی در صنعت طیور و دام انجام شده و باید در گام دوم انقلاب اسلامی به دنبال نتیجه آن باشیم که افتتاح این کشتارگاه صنعتی، یکی از ثمرات آن است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۲۸۰ کشتارگاه صنعتی تاکنون در کل کشور افتتاح شده که ظرفیت کشتارشان ۳ برابر ظرفیت تولید کشور است، بیش از یک میلیارد جوجه ریزی در کشور داریم و اقتصاد ۱۳۴ هزار میلیاردی در صنعت دامی به صورت روزانه در گردش است، اگر کشتارگاه به میزان کافی نباشد تولیدکننده انگیزه فعالیت نخواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه کشتارگاه‌های کشور به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: فعالیت کشتارگاه‌ها در صنعت طیور کشور مهم‌ترین حلقه است، چرا که در اقتصاد ملی، کشتارگاه ارزش افزوده را برای تولیدکننده تضمین می‌کند.

رفیعی پور با اشاره به اهمیت تضمین به مصرف کننده طیور تصریح کرد: مصرف کننده نیز با توجه به برند و کیفیت و بهداشت تولید، با خیالی آسوده از محصول نهایی استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه هر مرغی که وارد کشتارگاه می‌شود، تعیین تکلیف می‌شود، عنوان کرد: قبل، حین و پس از کشتار اگر تشخیص داده شد مرغی مریض است از چرخه مصرف حذف می‌شود، براین اساس طی یک سال بیش از ۱۵ میلیون کیلوگرم طیور در کشتارگاه‌ها از چرخه مصرف خارج می‌شود.

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، فعالیت و افتتاح کشتارگاه طیور، در راستای کمک به بهداشت عمومی جامعه و افزایش میزان صادرات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشتارگاهی که امروز در مرند افتتاح شد در سطح بین المللی است، تاکید کرد: از بین ۲۸۰ کشتارگاه کشور، فقط ۶۴ کشتارگاه خط ۲ تولید دارند که از بین آنها نیز تنها ۲۸ کشتارگاه رتبه بندی A گرفته اند.

رفیعی پور با اشاره به میزان تولید در کشتارگاه‌های کشور گفت: ۸۰۰ میلیون مرغ در سال در کشتارگاه‌های کشور کشتار می‌شوند و ۵۰۰ هزار تن تولید مازاد داریم اما در زمینه صادرات مشکل وجود دارد.

وی ادامه داد: به سرمایه گذاران توصیه کردیم با ورود به عرصه احداث کشتارگاه‌های طیور صنعتی، بتوانیم مشکل صادرات را نیز حل کنیم.

گفتنی است، مدرن ترین کشتارگاه صنعتی طیور کشور با اعتباری بالغ بر ۶۴۰ میلیارد ریال در شهرستان مرند به بهره برداری رسید.