دعوت نماینده ولی فقیه واستاندار لرستان برای حضوردرراهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد و سید موسی خادمی استاندار لرستان امروز یک‌شنبه و در آستانه چهل‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی مشترک از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان برای حضور باشکوه در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این پیام آمده است:

یوم‌الله ۲۲ بهمن همه‌ساله یادآور خروش مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) علیه نظام ستم‌شاهی از یک‌سو و نظام سلطه جهانی از سوی دیگر است و به‌عنوان آیینه‌ای تمام‌نما از همدلی و هم‌صدایی آحاد ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در منظر قضاوت سایر ملت‌های آزادی‌خواه و عزتمند در مقابله با سیاست‌های نظام استکبار جهانی قرار دارد.

اکنون که دشمنی بدخواهان میهن اسلامی آشکارتر شده و سیاست‌های جاهلانه آمریکا در منطقه از جمله حمایت از رژیم‌های دیکتاتور منطقه و تروریسم دولتی با شکست کامل مواجه شده است تلاش صاحبان زر و زور و تزویر نیز در ایجاد شکاف بین ملت عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ناکام خواهد ماند.

امسال با توجه به دخالت‌های سفیهانه و وقیحانه رئیس‌جمهور آمریکا در امور داخلی ملت ایران و هم چنین ترور سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، حضور پُرصلابت و باشکوه ملت ایران در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

اینجانبان ضمن تبریک چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از عموم مردم متدین، انقلابی و ولایی استان لرستان دعوت می‌نمائیم همچون سایر هم‌وطنان؛ با حضور گسترده در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن که جشن بزرگ و ملی پیروزی انقلاب اسلامی است، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای گران قدر تجدید بیعت و جلوه‌های عظمت وصف‌ناپذیر انقلاب و اراده آهنین خود را در مقابل انظار جهانیان به نمایش گذارند.