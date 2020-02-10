هدف انقلاب اسلامی عدم وابستگی به غرب بود

محمد عدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با ریشه مبارزات مردمی و انقلابی در دوران طاغوت، اظهار کرد: دو شعار در دوران مبارزات وجود داشت؛ گروهی از استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی حرف می‌زدند و عده دیگری هم شعارشان نان، مسکن، آزادی بود.

این جانباز دفاع مقدس در خصوص شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی افزود: استقلال، همان عدم وابستگی به هر بیگانه‌ای است؛ ما می‌خواستیم انقلاب کنیم که اگر وابستگی به امپریالیسم و به غرب داشتیم، تبدیل به عدم وابستگی شود.

عدمی تصریح کرد: منظورمان از آزادی همان چیزی است که در مکتب اسلام آمده و نه آزادی بی‌قیدوبند، چراکه چیزی که مردم به آن قائل بودند، همین آزادی مشروط بود و نه بی‌بندوباری.

وی اضافه کرد: این شعار و خواسته ما بر مبنای جمهوریت است چراکه آن زمان، حکومت بر مبنای سلطنت بود که نوعی دیکتاتوری محسوب می‌شد. جمهوریت برای مردم شرط است و مردم خواهان این هستند که رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و خبرگان را خود انتخاب کنند.

این رزمنده دفاع مقدس ضمن نقد افرادی که گفتمان وابستگی را در جامعه راه انداخته‌اند، گفت: اگر مذاکره به معنای برد برد باشد، بسیار خوب و سازنده است چراکه کشور باید با جهان ارتباط داشته باشد. ما باید با غرب و شرق ارتباط داشته باشیم و دور خود دیوار آهنی نکشیم؛ اما اگر بنا در این ارتباط برد باخت باشد و ما بازنده باشیم، این همان نتیجه‌ای بود که ما نمی‌خواستیم و به همین علت انقلاب کردیم.

وی تصریح کرد: معامله در زبان عربی، در باب مفاعله است و دو طرف از آن ذی‌نفع می‌شوند و اگر نتیجه ارتباط با دیگران، عدم وابستگی و معامله باشد، این ارتباط مفید خواهد بود.

با وابستگی به غرب استقلالمان را از دست خواهیم داد

عدمی تأکید کرد: گفتمان وابستگی خواست مردم نیست، آن‌ها حاضر نیستند به خاطر منافع اقتصادی دوباره وابسته به بیگانه باشند، نوع انقلابی و خواسته‌های ما نشان از عدم وابستگی است، چراکه انسان اگر ازیک‌طرف وابسته شود، بسیاری از موارد را از دست خواهد داد و اگر غرب چیزی به ما بدهد استقلالمان را از ما خواهد گرفت.

وی ضمن بیان خاطره‌ای از مبارزات خود در دوران طاغوت، بیان کرد: قبل از انقلاب، روزنامه آفتاب شرق به تبعیت از روزنامه اطلاعات مطالب توهین‌آمیزی به حضرت امام (ره) نسبت داد، شهید هاشمی نژاد عصبانی شد و گفت: «وقتی به مرجعی توهین شود، آنجا باید آتش بگیرد»، من در آن جمع، تنها کسی بودم که روزنامه آفتاب شرق را آتش زدم. با توجه به اینکه این کار جرمش خیلی سنگین بود اما من به خاطر دفاع از ارزش‌هایمان این کار را کردم.

این رزمنده دفاع مقدس اضافه کرد: نحوه برخورد با مبارزان نیز شدیداً خصمانه بود و ساواک با شکنجه‌های معروف خود با آن‌ها برخورد کرده و اعتراف می‌گرفت، درصورتی‌که هیچ‌کس حاضر نبود علیه انقلاب اعتراف کند.

عدمی با بیان اینکه ساواک با زندان‌های طویل‌المدت و یا اعدام انقلابیون خواهان فروپاشی انقلاب بود، افزود: ما در حد توان خود، بدون هیچ انگیزه مالی از هر چیزی که داشتیم، مایه گذاشتیم تا شعارهای انقلاب محقق شود لذا در این راه نیز خودمان را طلبکار کسی نمی‌دانیم، اما تنها امیدمان این است که ایده آلی که برایش جنگیدیم، به آن برسیم.