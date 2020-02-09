فامنین بر مدار توسعه قرار گرفته است/تلاش برای جبران عقب ماندگی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر یکشنبه در آئین کلنگزنی طرح فاضلاب شهر فامنین با بیان اینکه فامنین بر مدار توسعه قرار گرفته است، گفت: شهرستان فامنین به دلیل شرایط ویژه از شهرستانهایی است که نگاه مجموعه مدیریت ارشد استان به آن نیز، ویژه است.
وی گفت: برنامهریزیها و اهدافی برای توسعه شهرستان فامنین در نظر گرفتهایم تا عقبماندگیهای آن را جبران کنیم.
شاهرخی با بیان اینکه سیاستها و برنامههایی که در نظر گرفته شده تمام عرصههای مهم همچون کشاورزی، منابع طبیعی، عمرانی و دیگر عرصهها را در بر میگیرد، گفت: پروژههای خوبی در منطقه فامنین در حال برنامهریزی است.
استاندار همدان گفت: منطقه ویژه اقتصادی «جهان آباد» در این شهرستان به صورت گسترده شهرستان فامنین را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: رشد و حرکت خوبی در فامنین برقرار است و این حرکت موجب دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.
وی طرح فاضلاب را یکی از مهمترین پروژههای توسعه شهر فامنین برشمرد و از تلاشهای انجام شده توسط نماینده مردم همدان در مجلس به دلیل پیگیری برای شروع این پروژه تشکر و قدردانی کرد.
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