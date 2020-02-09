کودکان را درون خودرو به حال خود رها نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ شهاب امینی با اشاره به خرید روزهای پایانی سال، گفت: با وجود هشدارهای فراوان پلیس مبنی بر لزوم توجه جدی به کودکان در معابر عمومی و داخل خودرو، همچنان شاهد بی احتیاطی برخی والدین در نگهداری صحیح و اصولی از فرزندان هستیم.

وی افزود: والدین می‌بایست در زمان همراه داشتن کودکان، مراقبت‌های لازم را از آنان به عمل آورده و حتی برای خریدهای کوتاه مدت و لحظه‌ای، عزیزان خود را داخل خودرو به حال خود رها نکنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به احتمال وقوع سرقت در زمان ترک خودرو، تصریح کرد: اغلب اوقات، سارقان غافل از اینکه درون خودرو کودک حضور دارد، اقدام به جابه جایی وسیله نقلیه کرده و ممکن است ناخواسته موجب بروز خطرهای جانبی شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کارآگاهان خبره پلیس آگاهی در برخورد با چنین وقایعی به سرعت وارد عمل شده و تمام سعی و تلاش خود را برای برگرداندن کودک به آغوش خانواده به کار خواهند گرفت، اما لازم است والدین نیز به توصیه‌های پلیس خدمتگزار توجه جدی داشته و از کودکان خود غفلت نکنند.

سرهنگ امینی در پایان از والدین خواست تا مهارت‌های لازم را به فرزندان خود آموزش داده و در صورت بروز هرگونه مشکل و گم شدن در معابر، خود را به نزدیک ترین ایستگاه پلیس معرفی و از آنان درخواست کمک کنند.