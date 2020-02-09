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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۲

هشدار پلیس آگاهی ناجا به خانواده ها:

کودکان را درون خودرو به حال خود رها نکنید

کودکان را درون خودرو به حال خود رها نکنید

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از شهروندان خواست کودکان خود را حتی برای لحظاتی کوتاه در خودرو تنها نگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ شهاب امینی با اشاره به خرید روزهای پایانی سال، گفت: با وجود هشدارهای فراوان پلیس مبنی بر لزوم توجه جدی به کودکان در معابر عمومی و داخل خودرو، همچنان شاهد بی احتیاطی برخی والدین در نگهداری صحیح و اصولی از فرزندان هستیم.

وی افزود: والدین می‌بایست در زمان همراه داشتن کودکان، مراقبت‌های لازم را از آنان به عمل آورده و حتی برای خریدهای کوتاه مدت و لحظه‌ای، عزیزان خود را داخل خودرو به حال خود رها نکنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به احتمال وقوع سرقت در زمان ترک خودرو، تصریح کرد: اغلب اوقات، سارقان غافل از اینکه درون خودرو کودک حضور دارد، اقدام به جابه جایی وسیله نقلیه کرده و ممکن است ناخواسته موجب بروز خطرهای جانبی شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کارآگاهان خبره پلیس آگاهی در برخورد با چنین وقایعی به سرعت وارد عمل شده و تمام سعی و تلاش خود را برای برگرداندن کودک به آغوش خانواده به کار خواهند گرفت، اما لازم است والدین نیز به توصیه‌های پلیس خدمتگزار توجه جدی داشته و از کودکان خود غفلت نکنند.

سرهنگ امینی در پایان از والدین خواست تا مهارت‌های لازم را به فرزندان خود آموزش داده و در صورت بروز هرگونه مشکل و گم شدن در معابر، خود را به نزدیک ترین ایستگاه پلیس معرفی و از آنان درخواست کمک کنند.

کد مطلب 4848876

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