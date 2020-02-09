۳۸۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات برای رونق تولید در یزد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار عصر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: از زمان آغاز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۱۱۲ جلسه کارگروه اصلی و ۱۲۹ کارگروه تخصصی برگزار شده که این جلسات در مجموع ۵ هزار و ۱۸۳ مصوبه داشته است.

وی با اشاره به اینکه با مصوبات این جلسه، تلاش برای رفع مشکلات صنایع آغاز شد، بیان کرد: این مصوبات سبب تثبیت اشتغال ۴۵ هزار نفر در استان یزد شده است.

علمدار عمده مشکلات صنایع استان را به ترتیب شامل مسائل بانکی، تأمین اجتماعی، مباحث مالیاتی، گاز، برق و … اعلام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید بیان کرد: برای ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی انواع تسهیلات به مبلغ بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که در این زمینه رتبه چهارم کشور را داریم.

به گزارش مهر، در این نشست مدیران بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ به بیان میزان تسهیلات پرداخت شده به صنایع پرداختند و مسائل و مشکلات در مسیر روند پرداخت تسهیلات پرداخت شد.