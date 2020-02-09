به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع پارلمانی کُردی عراقی امروز یکشنبه اعلام کردند که محمد توفیق علاوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق طی روزهای آتی به اربیل و سلیمانیه سفر می‌کند.

این منابع بیان کردند که این در راستای رایزنی‌های وی با احزاب و گروههای سیاسی درباره تشکیل دولت انتقالی جدید است.

منابع مذکور از تماس‌های تلفنی علاوی با اربیل و سلیمانیه در این زمینه هم خبر دادند و اعلام کردند که علاوی در جریان این سفر از دیدگاه‌های اقلیم کردستان عراق هم مطلع خواهد شد.

منابع مذکور به حمایت کامل اقلیم از علاوی اشاره کردند.