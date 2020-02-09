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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۴

علاوی به اربیل و سلیمانیه می‌رود

علاوی به اربیل و سلیمانیه می‌رود

منابع پارلمانی عراقی امروز یکشنبه اعلام کردند که محمد توفیق علاوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق طی روزهای آتی به اربیل و سلیمانیه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع پارلمانی کُردی عراقی امروز یکشنبه اعلام کردند که محمد توفیق علاوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق طی روزهای آتی به اربیل و سلیمانیه سفر می‌کند.

این منابع بیان کردند که این در راستای رایزنی‌های وی با احزاب و گروههای سیاسی درباره تشکیل دولت انتقالی جدید است.

منابع مذکور از تماس‌های تلفنی علاوی با اربیل و سلیمانیه در این زمینه هم خبر دادند و اعلام کردند که علاوی در جریان این سفر از دیدگاه‌های اقلیم کردستان عراق هم مطلع خواهد شد.

منابع مذکور به حمایت کامل اقلیم از علاوی اشاره کردند.

کد مطلب 4848917

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