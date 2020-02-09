گوترش: برقراری آتش بس در لیبی بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز یکشنبه در سخنانی در سی و سومین اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی بر ضرورت برقراری آتش بس در لیبی تاکید کرد و آن را بسیار مهم دانست.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره ادامه داد: راه حل برای بحران لیبی وجود دارد و آن افزایش همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای آفریقایی در این خصوص است.

وی همچنین اضافه کرد: در عین حال از تصمیم اتحادیه آفریقا برای برگزاری نشست آشتی و مصالحه میان احزاب درگیر در لیبی پس از نشست «برازاویل» پایتخت جمهوری کنگو حمایت می‌کنیم.

گفتنی است سی و سومین نشست سران اتحادیه آفریقا با عنوان «خاموشی اسلحه ها» امروز یکشنبه در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد یافت.