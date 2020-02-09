مسیرهای راهپیمای ۲۲ بهمن در استان بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بالغ‌بر هزار و ۵۰۰ برنامه در قالب برنامه فرهنگی، سیاسی، عمرانی، اجتماعی، ورزشی و دیگر برنامه‌ها در شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزارشده است.

وی تصریح کرد: امسال مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سه‌شنبه این هفته هم‌زمان با سراسر کشور در ۳۴ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن در بوشهر با سخنرانی سردار سرلشکر یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا ساعت ۹ صبح از بسیج مرکزی تا میدان شهید رئیس‌علی دلواری و اجتماع در ساحل خلیج‌فارس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در برازجان از میدان ۱۷ شهریور تا میدان شهید چمران، در خورموج از میدان امام (ره) تا میدان شهید مهدوی و در دیر از گلزار شهدای گمنام تا میدان غدیر، در کنگان از میدان شهید بهشتی تا ساحل خلیج‌فارس، در دیلم از میدان ساعت تا مصلای نماز جمعه، در جم از پل بازار تا مصلا، در گناوه از میدان امام (ره) تا مصلا، در اهرم از مسجد قائم (عج) تا مصلا و در عسلویه از میدان لنج تا پارک ساحلی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرهای استان بوشهر در برخی از روستاها نیز راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد.