تصویربرداری "جاده جنایت" به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری این فیلم از اواخر فروردین‌ماه در شمال کشور آغاز شده بود و تا اواسط اردیبهشت ادامه می‌یابد. "جاده جنایت" داستان یکی از بازیگران سینما و تلویزیون است که برای باقیمانده صحنه‌های کار جدید خود به شمال می‌رود و در ویلایی اقامت می‌کند ...

تهیه‌کننده و مجری طرح: ذبیح‌الله رحمانی، مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، صدابردار: احمد اردلان، دستیار کارگردان: مسعود حقی، عکاس: حسین مسلمی نائینی، روابط عمومی: علی بنکدار و بازیگران: لعیا زنگنه، حشمت آرمیده، کاوه آشنا، سارا علیپور، عباس رحمانی، آرزو فرزدقی و مسعود حقی در تولید "جاده جنایت" همکاری می‌کنند.